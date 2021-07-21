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訊聯：全球疫情居高不下 催生細胞治療10倍速成長

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

2021亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2021）今日開幕，今年涵蓋先進療法等主題，其中，「細胞治療於疫情/後疫情時代之臨床應用」國際學術論壇，因為集結了亞洲6國重量級醫師分享跨國間質幹細胞（MSC）治療臨床實務而備受矚目。訊聯（1784）表示，疫情爆發以來，全球細胞治療幾乎10倍速成長，且在醫界響應下，也催生跨國大合作，同時讓台灣的幹細胞產業與醫療技術，加速打開國際市場。

訊聯生技董事長蔡政憲表示，特管法的開放，讓台灣幹細胞領域打開國際知名度，疫情則是讓台灣的幹細胞產業與醫療技術，加速打開國際市場。

訊聯表示，變種病毒突襲亞洲，泰國每週平均死亡數不斷攀升，相對於4月第一週，過去一週爆增100倍，也對泰國經濟造成嚴重衝擊，因此泰國當地的重要醫學中心-拉瑪鐵菩提(RAMA)醫院，不僅使用訊聯生技去年輸出的臍帶間質幹細胞，近期更緊急向訊聯追加第二批間質幹細胞申請。除了泰國，越南、馬來西亞、孟加拉、印尼等其他國家亦積極洽詢。

此外，印尼近期取代印度成為亞洲疫情新震央，本月至今已超過百名醫師染疫不治，且COVID-19重症相關肺炎患者的死亡率居高不下，急需突破性療法，因此將間質幹細胞治療COVID-19提交緊急使用授權(EUA)申請，是亞洲首見幹細胞用於EUA申請，代表印尼當局對幹細胞的肯定。

幹細胞 疫情 泰國

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