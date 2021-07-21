盛餘暖心防疫 贈小港及榮總醫院「正壓檢疫亭」

鋼鐵績優股盛餘（2029）暖心挺抗疫，特別向子公司「淀鋼國際」下訂2台正壓檢疫亭，用以提供高雄與屏東兩區第一道防線默默付出的無名英雄們，能放心在有空調又身處正壓的防護罩裡做事。

盛餘表示，捐贈對象為「高雄市小港醫院」以及「高雄榮民總醫院屏東分院」。捐贈設備為盛餘子公司淀鋼國際公司所開發的「優多檢疫亭」。產品除與工研院檢疫亭同樣具有室內正壓值≧8pa的功能之外；外殼亭體極為細緻，為日本知名鋼鐵大廠「淀川製鋼所」 （盛餘公司母公司）所製造的原裝進口產品；且因底座設計有輪子，因此檢疫亭極具機動性。對於提升高雄與屏東地區的防疫量能，深具貢獻。