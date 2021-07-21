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盛餘暖心防疫 贈小港及榮總醫院「正壓檢疫亭」

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導
盛餘暖心防疫，贈小港醫院及榮總屏東分院「正壓檢疫亭」。圖／盛餘提供
盛餘暖心防疫，贈小港醫院及榮總屏東分院「正壓檢疫亭」。圖／盛餘提供

鋼鐵績優股盛餘（2029）暖心挺抗疫，特別向子公司「淀鋼國際」下訂2台正壓檢疫亭，用以提供高雄與屏東兩區第一道防線默默付出的無名英雄們，能放心在有空調又身處正壓的防護罩裡做事。

盛餘表示，捐贈對象為「高雄市小港醫院」以及「高雄榮民總醫院屏東分院」。捐贈設備為盛餘子公司淀鋼國際公司所開發的「優多檢疫亭」。產品除與工研院檢疫亭同樣具有室內正壓值≧8pa的功能之外；外殼亭體極為細緻，為日本知名鋼鐵大廠「淀川製鋼所」 （盛餘公司母公司）所製造的原裝進口產品；且因底座設計有輪子，因此檢疫亭極具機動性。對於提升高雄與屏東地區的防疫量能，深具貢獻。

盛餘公司一向熱心公益，此次捐贈兩座檢疫亭給兩間醫療機構，捐贈儀式於7月21日假醫院檢疫亭前舉行。盛餘公司由許清俊總經理、小港醫院由洪志興副院長、 ；高雄榮民總醫院屏東分院由萬樹人院長，分別代表機構完成捐贈活動。此項暖心義舉，除可望紓解醫護人員在處理檢疫方面時的身心壓力及高溫悶熱的作業環境之外，盛餘公司更希望透過與醫療端共同的努力防疫，齊心幫助民眾能早日回歸正常生活。

盛餘暖心防疫，贈小港醫院及榮總屏東分院「正壓檢疫亭」。圖／盛餘提供
盛餘暖心防疫，贈小港醫院及榮總屏東分院「正壓檢疫亭」。圖／盛餘提供

盛餘 榮民 鋼鐵

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