東元之爭週五決戰 黃育仁今砸4億反親爹收購保大本營

眾所矚目的東元經營權之爭，將在7月23日舉辦股東會進行董事改選，上演黃茂雄、黃育仁父子對決戲碼。但就在股東會前夕，黃育仁也祭出「反收購」的銀彈攻勢，除了捍衛與死守大本營意味濃厚，也可防止他若當選東元董事不至於遭到撤換。

隸屬小黃陣營的光菱電子今天（21日）宣布，將公開收購東友科技20%股權，收購價為每股20元，收購總金額約4.5億元。光菱表示，公司藉由本次公開收購提高持有被收購公司股權，雙方不但可加深業務合作關係，並可提供客戶更優質技術及更完整產品服務。

東元會長黃茂雄6月中旬才與中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要斥資18億元收購其子黃育仁主導的菱光科技過半股權；結果黃茂雄7月8日又出手，隸屬其陣營的安富國際投資，要砸6億餘元收購菱光最大股東「東友科技」。鈺叡以每股29元收購菱光，截止日為8月10日；安富以每股18.2元收購東友，截止日為8月5日。

由於菱光、東友的董事長都是黃育仁，業界形容，黃茂雄為了斷黃育仁後路不惜「斬草除根」、「買雙保險」，直搗大本營核心。因已過了股東會停止過戶日，所以公開收購不至影響東元這次改選，但菱光與東友科技的董事長都是黃育仁，菱光又是東元的第四大股東，持有東元3.62%股權，而東友科技則持股菱光約17％，算是「大股東中的大股東」。

所以老黃陣營一旦成功公開收購菱光、甚至更上層的東友股權，屆時黃育仁頓失主導權，甚至他這次即便以菱光名義選上了東元董事，法人代表的身份也會被撤換；等於是老黃派「釜底抽薪」後，還要一舉掃除小黃的重要根據地。