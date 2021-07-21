快訊

力旺總座沈士傑辭世 徐清祥暫代職務

東奧選手商務艙跳票引出網軍帶風向？ 選手們都替一個人喊冤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東元之爭週五決戰 黃育仁今砸4億反親爹收購保大本營

聯合報 / 記者何醒邦／即時報導
東元集團會長黃茂雄（左）與兒子黃育仁（右）近日為了經營權反目成仇。聯合報系資料照
東元集團會長黃茂雄（左）與兒子黃育仁（右）近日為了經營權反目成仇。聯合報系資料照

眾所矚目的東元經營權之爭，將在7月23日舉辦股東會進行董事改選，上演黃茂雄黃育仁父子對決戲碼。但就在股東會前夕，黃育仁也祭出「反收購」的銀彈攻勢，除了捍衛與死守大本營意味濃厚，也可防止他若當選東元董事不至於遭到撤換。

隸屬小黃陣營的光菱電子今天（21日）宣布，將公開收購東友科技20%股權，收購價為每股20元，收購總金額約4.5億元。光菱表示，公司藉由本次公開收購提高持有被收購公司股權，雙方不但可加深業務合作關係，並可提供客戶更優質技術及更完整產品服務。

東元會長黃茂雄6月中旬才與中嘉董事長郭冠群合作成立鈺叡投資，要斥資18億元收購其子黃育仁主導的菱光科技過半股權；結果黃茂雄7月8日又出手，隸屬其陣營的安富國際投資，要砸6億餘元收購菱光最大股東「東友科技」。鈺叡以每股29元收購菱光，截止日為8月10日；安富以每股18.2元收購東友，截止日為8月5日。

由於菱光、東友的董事長都是黃育仁，業界形容，黃茂雄為了斷黃育仁後路不惜「斬草除根」、「買雙保險」，直搗大本營核心。因已過了股東會停止過戶日，所以公開收購不至影響東元這次改選，但菱光與東友科技的董事長都是黃育仁，菱光又是東元的第四大股東，持有東元3.62%股權，而東友科技則持股菱光約17％，算是「大股東中的大股東」。

所以老黃陣營一旦成功公開收購菱光、甚至更上層的東友股權，屆時黃育仁頓失主導權，甚至他這次即便以菱光名義選上了東元董事，法人代表的身份也會被撤換；等於是老黃派「釜底抽薪」後，還要一舉掃除小黃的重要根據地。

股東會 黃育仁 東元 黃茂雄

延伸閱讀

黃育仁出每股20元加碼東友 阻擋黃茂雄「不合理價格」

美股強彈 法人：台指期結算外資動向受矚

東元周五決戰 黃育仁打反收購牌

東元股東會大戰前夕 東友突宣布明天停牌

相關新聞

東元之爭週五決戰 黃育仁今砸4億反親爹收購保大本營

眾所矚目的東元經營權之爭，將在7月23日舉辦股東會進行董事改選，上演黃茂雄、黃育仁父子對決戲碼。但就在股東會前夕，黃育仁...

貿協越南台灣形象展線上開幕 突破疫情參展廠商增三成

突破疫情限制，「2021線上越南台灣形象展」今（21）日於線上展開，展覽為期三天，貿協統計，台灣參展商達195家，較上屆...

3個月成交8戶！女富豪瘋捧現金買台北豪宅

女性不只買小宅，也進軍豪宅。實價資料顯示，近三個月，北市包括「冠德信義」、「和平大苑」、「碧湖畔」、「潤泰敦峰」、「寶徠...

旅遊業黑暗中見曙光？雄獅推關島疫苗自由行受矚目 悄悄布局北美出境旅遊搶解封商機

6月底，關島政府宣布開放疫苗旅遊，雄獅隨即推出4架包機，很快地，逾4百個機位銷售一空，疫苗旅遊是剛性需求，為什麼雄獅不惜血本也要做？集團下一步的商機布局，著重在哪塊市場？

房市交易何時正常？ 房仲：買盤三階段重回市場

信義房屋統計官網買氣指出，疫情最嚴峻時網路買屋人氣大幅衰退近6成，隨疫情確診人數降低後，目前網買留言的數量已經逐漸回溫到...

這瓶酒364萬成交破紀錄！奈良美智《無題》拍出1140萬

從紐約、倫敦到香港，線上拍賣會在新冠疫情影響下已逐漸成熟，為藏家所接受。7月，台灣最大拍賣公司羅芙奧，也迎來了第一場純線上、非實體拍賣會的考驗，與之共享盛宴！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。