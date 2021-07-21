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鳳凰法說會 提前為市場復甦做準備

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

鳳凰（5706）今（21）日舉辦法說會，公司表示，近期因關島推出AIR V&V計畫，鳳凰7月規劃3航次五天行程的機加酒產品已完售，並追加8月12日航次七天行程以滿足消費者需求。另外，本土疫情趨緩後，將持續衝刺國旅，也會密切關注國外解封進度，調整策略因應。

鳳凰表示，因應歐盟將台灣納入「非必要旅行」安全名單，多國陸續解禁，對此搶先推出德國、荷蘭、捷克、英國等機加酒套裝產品，供旅客選擇。國旅方面，配合微解封，鳳凰與花蓮遠雄悅來大飯店合作，推出包括火車票、住宿、早餐的暑期專案。同時也推出6人成行的包車旅遊新玩法，提前為國旅解封做好準備。

鳳凰多角化經營布局餐飲健身產業，隨著13日起健身房等運動場館「微解封」，旗下「Fitnexx菲尼克斯健身空間」因訴求為個人運動空間，健身環境較隱私、且不須與他人共用器材，符合防疫規範，已重啟營運。餐飲服務方面，鳳凰透過子公司柏悅以「好食嗑HAUS FOOD」品牌經營美食街，配合政策仍維持外帶模式，未來將依最新政策滾動式調整。

市場關注小琉球飯店投資案進度，鳳凰表示，已委由天成飯店集團作整體規劃顧問，目前工程依進度進行中，希望順利於2022年底完工開幕。

鳳凰表示，將提前佈署，為市場復甦做準備，同時透過多角化經營有效運用資金，尋求增加收益機會。在各國疫苗施打覆蓋率提升下，預期疫情的發展將朝向群體免疫，觀光業有機會重現榮景。

健身 疫情 餐飲

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