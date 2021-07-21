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鳳凰盼疫苗施打覆蓋率提升 旅遊解封露曙光

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

鳳凰（5706）今天（21日）舉行小型法說，鳳凰總經理卞傑民，希望在各國疫苗施打覆蓋率提升，朝向群體免疫，恢復交流，讓觀光業重現榮景。

2021下半年策略方向：

1）疫情趨緩後，持續衝刺國旅。

2）密切關注國外解封進度，調整策略因應。

3）提前佈署，為市場復甦做準備。

4）透過多角化經營有效運用資金，尋求增加收益機會。

受新冠肺炎疫情衝擊，邊境管制尚未解除，鳳凰2021年第一季合併營收0.24億元、年減93.17%，首季本業虧損0.14億元，配合認列處分不動產收益0.69億元挹注，使歸屬母公司稅後淨利0.57億元、每股盈餘0.87元，逆勢創疫情以來高點。

近期因關島推出AIR V&V計畫，鳳凰規劃（7月6.10.14）3航次五天行程的機加酒產品已完售，並追加8／12航次七天行程以滿足消費者需求。

因應歐盟將台灣納入「非必要旅行」安全名單，多國陸續解禁，鳳凰對此搶先推出德國、荷蘭、捷克、英國等機加酒套裝產品，供旅客選擇。

國旅方面，配合微解封，鳳凰與花蓮遠雄悅來大飯店合作，推出包括火車票、住宿、早餐的暑期專案。同時也推出6人成行的包車旅遊新玩法，提前為國旅解封做好準備。

而鳳凰多角化經營布局餐飲及健身產業，隨著13日起健身房等運動場館「微解封」，旗下「Fitnexx菲尼克斯健身空間」因訴求為個人運動空間，健身環境較隱私、且不須與他人共用器材，更符合防疫規範。

餐飲服務方面，鳳凰透過子公司柏悅以「好食嗑HAUS FOOD」品牌經營美食街，以防疫為優先，配合政策仍維持外帶模式，未來將依據最新政策滾動式調整。

小琉球飯店投資案，委由天成飯店集團作整體規劃顧問，目前工程依進度進行中，希望順利於2022年底完工開幕。

健身 疫情

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