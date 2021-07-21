台康生技宣布 第四階段生物相似藥授權里程碑達標

台康（6589）今（21）日宣布，公司開發的乳癌生物相似藥EG12014，繼先前完成前三階段授權里程碑後，今日再次達成與合作夥伴Sandoz AG藥廠所簽訂生物相似藥授權之第四階段里程碑。法人預估，這項里程碑金依完工比認列法，將有機會帶動台康本月營收增加2.5億至3億元。

台康表示，今年3月23日台康生技完成旗下乳癌生物相似藥EG12014（Trastuzumab Biosimilar）人體臨床三期試驗，數據分析達到生物相等性標準，主要試驗指標之病理切片之療效評估（pCR），達預設統計生體相等性（Bioequivalence）之設定標準，同時也在安全性分佈比較具一致性。

台康生技是在2019年4月與全球學名藥及生物相似藥大廠Sandoz AG簽訂乳癌生物相似藥EG12014 台灣及中國大陸以外的全球專屬授權銷售合約，簽約金及里程碑金額總計達7,000萬美元，同時含產品上市後的銷售分潤。

台康已在2019年6月份收到簽約金500萬美元，之後陸續依授權合約達成前三階段生物相似藥授權里程碑，於今日再次達成授權合約的第四階段里程碑。所有完成之階段里程碑也已依會計準則逐期認列營收，對於公司營運與後續開發都有雙重實質效益。全數里程碑金將挹注營收及損益，對財務及業務均已產生正面助益。

台康生技是目前在台灣第一家、也是唯一將研發中生物相似藥成功授權給國際大藥廠的生技公司，且台康負責承接藥品上市後之生產，並享有授權區域之銷售分潤，除自身在生物相似藥品研發能力及生產能力外，結合與Sandoz AG在全球生物藥品滲透市場及銷售能力，經過加成共同的合作下，台康生技持續性的發展十分值得投資人的期待。