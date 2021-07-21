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疫後產業復甦政策 新北拚庶民優先

經濟日報 / 記者鍾泓良／台北即時報導

新北市府今（21）日召開疫後首次市政會議，向外界說明疫情期間新北「防疫紓困作為」，並宣布後疫時代「產業發展策略」。新北市長侯友宜指出，短中期將以「庶民經濟」、「數位轉型」及「就業創造」作為三大目標，盼助民生經濟迅速復甦。

侯友宜受訪表示，疫情對新北經濟衝擊大，尤其在批發、零售、餐飲、住宿以及汽車、客運的服務業受到的經濟的衝擊達到503億元，所以提出如何從產業的庶民經濟的支持方向，讓它做好數位轉型、產業支持、創造更多的就業，並結合新北2030年創造未來的產業鏈，屆時可打造210萬的勞動人口、30萬家的工商廠號及創造5.4兆的產值。

經發局長何怡明補充，「庶民經濟」目前已輔導泰山、汐止秀豐、三峽及林口市場架設LINE@商城，也與蝦皮、Pchome 及第三方平台通路合作「新北逛菜市網路商城」，拓展攤商線上銷售商機；「數位轉型」則致力協助企業於疫情期間推出中小企業輔導團及電商顧問輔導團，輔導企業導入數位模式，後續也將辦理國際視訊採購商洽會，搶攻零接觸商機；市府於「就業創造」上，市府以招商帶動就業機會，新北去年度與今年上半年榮獲「公有土地招商王」，預計創造7,500個就業機會。

而在長期計畫將透過「雙升三創」，以零碳翻轉及樂活醫動養，「創造」宜居城市；以打造智慧城及優化製造業「創新」升級轉型；以導入新商業及地方經濟圈「創生」地方發展。讓市民生活品質提升、產業價值提升，盼未來十年打造新北「黃金飛躍時代」。

侯友宜強調，雖疫情難以預測，但產業發展的長期規劃不會因此改變，新北未來的十年，將以「雙升三創」為主軸，逐步推動綠色運輸及企業能源轉型，從事零碳翻轉，拓展運動經濟、長照安養及智慧醫療，推廣樂活醫動養，「創造」宜居城市。

另外於防疫紓困作為方面，市府於5月底即刻提出「防疫助扶方案」，規劃急難慰助、勞工協處、青年就業、減稅、費用緩繳及產業支持等紓困措施。針對失業勞工，加碼補助子女生活扶助金最高1萬1,800元；在陷困家庭急難慰助部分，已核發1,672案；另針對公有市場攤商、促參廠商、市有房地承租業者及設定地上權業者，市府也減免使用費、租金及權利金，共近3,600家業者受惠。

疫情 侯友宜

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