台商回游 台中前五月辦公服務核發建照面積增逾2倍

台商回游與大型企業插旗，根據統計，全國核發的辦公服務類建築建照總樓地板面積，今年前五個月已達16.7萬坪，其中台中市就超過3.6萬坪，占全台22%，也比去年同期暴增217.9%，住宅與商業地產齊揚，成為六都最大亮點。

業界表示，建商在台中重劃區與舊市區爭相搶地儲存推案能量的同時，傳產與新興產業聚集、人口持續移入，商辦需求節節上升，隨著新冠疫情可望在8月解封，企業員工陸續回籠辦公室，住宅與商辦同步升溫。

鄉林不動產研究室指出，台中住宅及商用不動產齊揚，上半年建商新推住宅建案逾1.2萬戶，總銷近2,000億元，居六都之冠；而商業類住宅部分，前五月全台辦公服務類建築物建照核發總樓地板面積計55萬平方公尺、約16.7萬坪，台中市以3.6萬坪拿下冠軍、且年增率更逾二倍以上。

台中近年城市發展快速，中科產業群聚進駐帶來人口成長，交通建設及軌道經濟助攻、舒適氣候等條件，成為國內外大型企業、台商回流重要跨區插旗之地。百貨、商場暨飯店、服務業者看好未來消費潛力紛紛卡位，洲際娛樂商城、三井台中港二期、三井Lalaport等商場興建計劃，為台中房市增加動能。

近來傳出台積電計劃在中科廠房以增加機台的方式，新增2萬片以上28奈米產能再添利多話題，後疫期台中房市在疫情逐漸和緩下來後可望快速回溫，土地稀有及建商搶地情況下，整體房市外溢現象更擴及鄰近的南投與彰化，房價看漲。

鄉林不動產研究室觀察，受原物料及營建工程費用大幅上漲影響，台中市下半年新建案開價平均4字頭，房市外溢與比價效應下，彰化、南投蛋黃區預售案房價也上看3字頭。

鄉林不動產研究室說，今年上半年六都淨遷入人口排名，台中市北屯區以淨遷入2,131人居六都行政區第一名，人口增長蔚為房市大利多，後勢發展效益可期。

人潮帶來錢潮，從中市今年光是前五個月辦公服務類建照核發面積已達去年一整年的76%來看，研判建商或企業有可能是在房地合一2.0之後，看好商辦租、售供需市場前景，一方面也有企業轉投資商辦，靠租賃或轉售來增加穩定業外營收，加大布局商用不動產。

美中貿易大戰促台商回游，「投資臺灣三大方案」實施迄今屆滿2年，成功吸引927家企業、帶來超過1.2兆元投資及10萬個就業機會，挹注台灣經濟成長動能。台商回流及外商來台產業龐大的辦公、商業需求，讓辦公服務類商用地產崛起，行政院最近拍板加碼該方案1,500億貸款額度，今年全年商用不動產有機會挑戰新高點。

根據內政部實價登錄資料顯示，台中市七期重畫區的新市政特區朝富路「時代廣場CBD」20樓商辦，今年3月每坪租金為1,421元，而中信金控「台中金融大樓」更創下每坪最高1,550元租金行情，堪稱是中部地區最具觀察指標的A級辦公商圈，租金投報率水漲船高。