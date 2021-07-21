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看好求職市場回溫 嘉裕推出「面試好好運福袋」

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

隨著國內新冠肺炎疫情趨緩，部份企業已開始恢復徵才，為微解封、及解封後的「報復性商機」預做準備。看好準職場新鮮人的應試需求以及求職市場回溫，國內正裝龍頭品牌Carnival嘉裕也趁勢推出「面試好好運福袋」，消費者只要加入嘉裕LINE官方帳號，出示給實體門市銷售人員，即可享指定成套西裝7,500元（原價NT$15,880）的優惠，還可以1,000元加購原價2,680元的精選商務襯衫，為求職者打造面試時的完美形象。

嘉裕表示，後疫情時代改變了全球工作模式，遠距面試將會是求職與申請入學新常態。除了慎選視訊環境及充分練習準備外，如何以服裝讓面試官留下好印象成為應試者課題之一，建議以成套西裝最安全，另外善用配件聚焦也可以是加分項目，此外，應避免格紋、條紋的選擇。

嘉裕表示，視訊面試常讓應試者不慎鬆懈，而最常見的問題就是上下身「不同調」。最安全的做法是實體面試怎麼穿，視訊面試就該這麼穿，不僅提高自己的專業感，也能應付面試中需要起身的突發狀況。

其次，打造專業形象是應試者最基本的工作，而配件則是加強個人印象最好的選擇。視訊面試大部份聚焦在上半身，建議應試者選擇不過於花俏的領帶、領針搭配襯衫，提升造型完整度及幹練感。

此外，因視訊訊號的關係，條紋、格紋的服裝在視訊上容易產生跳動的波紋，建議應試者以基本的純色襯衫搭配即可，避免造成面試官久盯螢幕波紋後的雙眼不適。

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