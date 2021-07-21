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防疫不鬆懈 LINE FRIENDS、三麗鷗口罩保護你

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
台歐企業聯手LINE FRIENDS和三麗鷗推出多款讓粉絲們心動的新款口罩。 圖/台歐企業提供
台歐企業聯手LINE FRIENDS和三麗鷗推出多款讓粉絲們心動的新款口罩。 圖/台歐企業提供

經過兩個多月的積極防疫，疫情終於逐漸趨緩，迎來微解封的好消息，但日常防疫和自我保護還是不能鬆懈。或許有許多在家工作已久的上班族，正在為重回辦公室預作準備，這時，添購幾款賞心悅目的口罩絕對是不可或缺。這次台歐企業聯手LINE FRIENDS和三麗鷗推出多款讓粉絲們心動的新款口罩。

有些旅人們過往出國旅遊時，總是喜歡在護照蓋上各國海關的出入境印章，或是在明信片上留下各國的郵戳寄給自己，作為旅行足跡的證明。沒想到這個小小的旅行習慣，在疫情底下竟然變得珍貴又讓人懷念。這次台歐企業推出的最新款口罩「LINE FRIENDS瘋旅遊」，就是以這個旅行中的美好象徵作為設計靈感，將熊大、兔兔和莎莉化身成各式印章，一起懷念出國的感覺。

繃緊神經的小心翼翼、長時間窩在家的苦悶，是不是讓你有點焦慮煩躁呢？隨著疫情趨緩，也是時候買些可愛的配件好好療癒自己，稍微喘口氣舒緩一下。台歐企業與三麗鷗聯名推出的最新雙子星口罩，粉紫色漸層如同傍晚美麗的魔幻時刻，看著雙子星乘著雲朵，無憂無慮地漂浮在充滿奇幻的天空中，是不是覺得心情也跟著輕鬆了呢？

相信布丁狗的粉絲們一定知道，今年是別具意義的一年，三麗鷗官方規劃用2021年整整一年的時間來歡慶布丁狗誕生25周年！從官方釋出的25周年主視覺、一系列紀念活動，再加上這次台歐企業與三麗鷗合作推出的期間限定「布丁狗25周年款口罩」，圖樣中使用了各式各樣的慶生元素來表達滿滿的愛，而今後布丁狗也會繼續用笑瞇瞇的萌樣療癒大家的心。

本次台歐企業所推出的最新聯名口罩，包括「LINE FRIENDS系列-瘋旅遊成人醫療口罩」、「三麗鷗系列-夢幻雙星成人醫療口罩」以及「三麗鷗系列-布丁狗25周年款成人醫療口罩」等三款，將在7月28日（星期三）於7-ELEVEN、康是美、屈臣氏、杏一、日藥本舖、momo購物網、PChome線上購物等通路正式開賣，每盒10入、售價199元，數量有限，售完為止。

口罩 疫情 LINE

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