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結合防疫需求 台南市立醫院生活圈將增蓋614戶社宅

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市東區新都心社會住宅建築及景觀模擬圖。圖／南市都發局提供
台南市東區新都心社會住宅建築及景觀模擬圖。圖／南市都發局提供

中央國家住宅及都市更新中心在台南市東區興辦的新都安居只租不售社會住宅，已在日前經南市都市設計審議通過，都發局今天表示，屬於市立醫院生活圈範圍，將為南市增加614戶社會住宅，預計2024年完工。

市長黃偉哲表示，基地位於東區崇吉一街、崇吉二街間的南台南站副都心地區，南側鄰近仁德二空新村、西側鄰台糖試驗所、東側隔崇元一街與崇德既有聚落緊鄰，為台南市立醫院生活圈範圍，形成機能完善的生活網絡。

市府都發局長莊德樑指出，此案規畫地上14層、地下2層共3棟建築群，1房型有390戶、2房型185戶、3房型39戶。空間規畫上採小型都市尺度的活動廣場設計，呼應周邊既有生活區；另設有社區集會空間、幼兒園及生活店鋪，提供鄰里社區的聯誼及使用。

建築設計除了符合銀級綠建築外，全案採無障礙設施系統及通用設計，並結合當下防疫需求的居住單元動線規畫、電梯防疫設計、衛浴獨立排氣及給水源頭過濾系統等設計；戶外空間則規畫為環狀無障礙通路，並透過林蔭綠廊與大量複層綠化，型塑多功能街角廣場及共融遊戲區，營造符合各年齡層使用的優質社區，完工後市民可申請入住。

社會住宅

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