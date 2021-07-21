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央行這項打房踢鐵板 工業地產交易創新高

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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CBRE世邦魏理仕發布2021年上半年工業地產報告，全台工業地產（含工業土地、廠房/物流、廠辦）上半年交易量達593億元，創歷史同期新高，並較去年同期增加34.6%，顯示全球新冠疫情反覆並未影響台灣企業購置不動產的意願。

由於自用型買方全台灣北中南覓地擴產，包括資訊電子產業及傳統產業廠商，預計全年工業地產交易量可望追平去年的高水平。

世邦魏理仕分析，受惠電子零組件產品外銷出貨暢旺，自用型買方持續擴廠增產的剛性需求，是主要帶動工業地產交易的主力，如IC載板廠景碩科技於2月斥資逾44.8億元取得桃園約4萬坪廠房， 聯發科投資新台幣32.6億購買內科整棟廠辦大樓作為研發大樓。

世邦魏理仕台灣研究部主管李嘉玶表示，由於新冠疫情未衝擊工業地產需求，已有開發商及建商嗅出商機搶進布局，切入投資開發科技園區，成為上半年買方布局的一大亮點。

李嘉玶進一步指出，央行雖在今年3月將工業區閒置土地納入信用管制範圍，限制最高貸款成數為5.5成，但目前許多工業地買方皆具實質開發及營運需求，此項措施對工業地產市場影響有限。

觀察工業土地價格走勢，全台工業區平均地價每坪約13.7萬元，較上年同期增加2.3%。

分析北中南價格趨勢，北部工業區地價處於高檔，過去一年漲勢走緩，年增率皆小於1%，漲幅明顯收斂，反觀中、南部工業地價年增率仍達4%以上，與多處工業區地價每坪單價仍低於10萬元的低基期有關。

疫情

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