快訊

烟花颱風眼出現！ 強度恐達中颱上限 最快今晚海警、明陸警

網球／不滿妹妹謝語倢無教練隨行 網協回應謝淑薇質疑

不要讓遊說法變殭屍法律 陳冲建議要用實聯制登記

經濟日報 / 記者邱金蘭／即時報導

新世代金融基金會董事長陳冲今(21) 日表示，有一陣子，影視圈很流行活死人電影，觀眾對有體無魂的Zombie(殭屍)，所帶來的驚悚充滿好奇。也有一陣子，尤其是金融風暴後，各國政府也製造不少苟延殘喘的Zombie companies(殭屍公司)，學者常質疑是否資源錯置，反而影響經濟復甦。

近日因疫情洗禮，公司體質再好(例如航空業)，也有Zombie化的可能，殭屍公司的話題乃再現江湖。至於法律，如果沒人放在眼裏，形同虛設，甚至為人所遺忘，可稱之為殭屍法律，對法治社會及尊法觀念，為害將更為嚴重。

陳冲說，遊說不是壞事，甚至是一種藝術、一種專業，2,500年前子貢對孔子自述「陳說其間，推論利害，釋國之患，唯賜能之」，應為遊說文化之濫觴。時至今日，大至政策，小至疫苗，皆可遊說，但只要按規矩來，無可苛責。

台灣遊說行為不斷(路人皆知)，但卻一直沒有遊說法。哪些人進行遊說、遊說的內容、遊說對象又是誰? 還有遊說花費多少?花在哪裡? 事關政策的形成、民眾知的權利，不能一直黑箱作業。加上2005年前後，金改疑雲重重，國人對隱藏在「保管庫」後的故事，一直充滿好奇，對遊說的法制化，各界殷殷期盼。

遊說法，在民眾公開透明的期待下完成立法，2007年8月8日公布，隔年正式施行，下個月即將施行屆滿13年。歷經13個年頭，申請遊說登記者，共有467件，核准443件，但因為第一年申請者眾，五個月時間就有156件(合格148件)，前三年累積核准達251件。至於後面十年累計才192件，遠不及初期熱鬧，平均每年不到20件，可說生意清淡，門可羅雀。

以2018年為例，居然全年全台灣只有六件遊說案，2019年全台也只有九件，全國主管遊說的大小單位，豈不悶的發慌、閒的無聊? 問題是老百姓相信全年全國大小機關只有六件遊說案嗎? 套用法院判決書常用的一句話「其誰能信」?

根據德國Die Lobby-Republik一書，單是在柏林從事遊說工作的人員就有六千人，何以在台灣，遊說件數，與社會觀感落差如此之大，當然有可能有人未依規定行事(依遊說法第13、15條登記)，也很可能極多遊說案件，依遊說法第5條，強被歸類為申請、陳情、請願、陳述意見，而逃免適用遊說法。

但人民向總統、院長、部長、縣市長、民意代表有所請求，是陳情?還是遊說?總統、院長恐怕自己都說不清楚。這種模糊，不就是造成殭屍法律的重要原因?立法草率，又視法律為無物，這對法治的影響，恐比不立法更糟。

2019年1月31日歐盟國會修改議事規則，要求國會議員與遊說團體會面，須以線上公開(publish on-line)為之。疫情期間，全國民眾被疫政主管要求採取實聯制，已成「習慣」，在此數位時代，何不要求遊說者、被遊說者，一但有遊說行為，均應即時以實聯制登記，任何人均可依法閱覽 (第19條)，公開透明，又提升法治觀念，也無虞有殭屍法律了!

疫情 陳冲

延伸閱讀

讓法案推動順利 陳冲：實聯制遊說勝過殭屍法律

血氧機及快篩試劑尚未開放網路販售 消保處籲謹慎消費

性侵分屍想出書「殺人魔自白」 陳伯謙聲請釋憲結果出爐

介聘新校被要求「用英語試教」 國小老師怒告校長誹謗

相關新聞

結合防疫需求 台南市立醫院生活圈將增蓋614戶社宅

中央國家住宅及都市更新中心在台南市東區興辦的新都安居只租不售社會住宅，已在日前經南市都市設計審議通過，都發局今天表示，屬...

央行這項打房踢鐵板 工業地產交易創新高

CBRE世邦魏理仕發布2021年上半年工業地產報告，全台工業地產（含工業土地、廠房/物流、廠辦）上半年交易量達593億元...

一圖帶你看懂 6月外銷訂單重點

經濟部統計處20日公布6月外銷訂單，外銷訂單金額為537.3億美元，創下同期新高，年增31.1%，連16紅。

蘆洲兩社區屋主轉手全賺百萬 房仲說「幸運」

實價揭露，新北蘆洲區「鄉林淳詠」、「雙捷京站」今年上半年出現多筆上百萬元的獲利了結交易，最多賺530萬。全國不動產總經理...

招商成績全國居冠 侯友宜：新北企業2030創造5.4兆產值

疫情影響台灣一年多，但新北市招商沒有停歇。市長侯友宜今日上午在市政會議表示，新北在去年及今年上半年招商成績都是全國之冠，...

本土生醫併購交易 熱呼呼

資誠聯合會計師事務所昨（20）日發布《2021台灣生醫併購白皮書》，觀察今年上半年本土生醫併購表現，今年前四月為止，交易...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。