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招商成績全國居冠 侯友宜：新北企業2030創造5.4兆產值

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
侯友宜表示，新北在疫情期間沒有停止招商，成績是全國之冠，未來會繼續努力完成更多投資案，達成設定的目標。圖／擷至新北市網站
侯友宜表示，新北在疫情期間沒有停止招商，成績是全國之冠，未來會繼續努力完成更多投資案，達成設定的目標。圖／擷至新北市網站

疫情影響台灣一年多，但新北市招商沒有停歇。市長侯友宜今日上午在市政會議表示，新北在去年及今年上半年招商成績都是全國之冠，投資金額已達2600億元，引起國際興趣，未來要努力完成更多投資，目標是2030年達到就業人口210萬、公司30萬家、產值5.4兆元的目標。

侯友宜說，新北市在疫情期間招商表現仍相當亮眼，像是2020年及2021上半年的招商金額就達2600億元，都是冠軍，引起國際上許多產業興趣，要來與新北結合。

侯友宜指出，今年是個重要時刻，要努力完成這些投資案，帶動經濟發展，像是捷運局也有廠商要開發，另外，新北還有許多市場也都要改建，要做智慧轉型的電商平台，現代化，新北的市場位置都很好，一定要善加利用，市府會用數位轉型，來建立新型態產業鏈，從公有市場做起，慢慢創造新形態的生或方式。

侯友宜提到，在做這些同時，未來如何在永續環境中增加就業、招商、零碳翻轉、智慧能源、經濟循環都是市府要努力的目標，他們不會停歇，未來的布局會照計畫一步一步走，在2030年時就業人口要達到210萬元、公司家數達30萬家、產製5.4兆元以上，這就是新北市的目標。

侯友宜指出，除了經濟發展，落實防疫也很重要，還是要擺在第一個位置，在企業快篩上，企業也是走責任的，要把防疫擺在第一個，篩檢就是判斷有沒有乾淨的一環，要如何建立快篩、居家篩檢，讓這些變成是產業鏈的一環，經發局須與衛生局一起合作。

侯友宜

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