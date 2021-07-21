鋼鐵人劉樹添一年跑逾340個行程 被譽為「專職總會長」

亞洲台灣商會聯合總會近日完成第28、29屆總會長交接儀式，被台商會員們形容有著鋼鐵般強人毅力的第28屆總會長劉樹添，不僅在疫情年仍完成一年340多場的活動外，自2020年6月29日返台後，他便一直待在台灣，僑委會委員長童振源更形容，劉總會長是「專職的會長」。

亞洲台灣商會聯合總會指出，幫助海外台商轉型升級，是劉樹添總會長過去一年最迫切想執行的任務，他並進一步提出透過減稅優惠、成立海外品牌行銷基金、 鼓勵中小企業台商回台設立營運總部，研發、接單、建立品牌。

此外，由於劉樹添過去在泰國投資初期，曾遭遇人才缺乏之苦，深知人力資源的培訓養成，以及世代連結傳承與創新的重要性。因此，過去一年來他亦盡其所能 爭取政府與台商界的資源，不辭辛勞走訪國內各大知名院校深入了解，積極促成技術產學合作，並鼓勵年輕世代創業與創新，促進技術人才的互動交流，建立更為緊密的亞洲台商產業鏈結和策略聯盟。

童振源表示，他對劉樹添積極促成台商回流並於台灣設立營運總部、協助台商建立品牌，像是目前正在推動的海外台商精品選拔，尤其印象深刻。

童振源還特別提到劉樹添的名言，「我們要從基層做起，刻苦耐勞，而且要發揮敬業精神，善盡本分，服務社會」。

劉樹添則指出，因疫情影響使他有機會一直留在台灣，儘管過去一年舉辦參與300多場活動，但他不會感到累，因為很珍惜這樣服務的機會。

劉樹添表示，2020年至今，全世界都陷入長時間對抗新冠肺炎疫情的挑戰，從政府部門到民間，本地的中小企業到海外台商，無不共體時艱，攜手共同度過這一段刻骨銘心的日子，他自去年上任至今，由於疫情關係較長時間待在台灣，雖少了海外出訪的規劃，但卻仍每天都有滿滿的行程，包含拜會不同的政府部會，參加大大小小的活動，以及分享台商的經驗，並交流資訊，串連資源，亦積極擴大在世界各地的影響力。

劉樹添表示，面對變幻莫測的全球市場與局勢，「永續發展」是今後的核心目標，企業不在只是注重盈利，而更該關注社會責任，政策也不會僅僅是促進經濟發展，而是要全方位的提升人民的幸福。

劉樹添強調，我們都處在快速變化的環境中，產業與供應鏈隨時都在變動，來自氣候變遷，貿易戰，區域衝突，疫情等影響，亞總與全體成員都須具備因應的策略，並知道自己的優勢，方能度過一次又一次的挑戰。