台泥收購歐洲儲能公司股權案達陣！入主NHΩA

台泥（1101）今（20）日深夜11時30分發布重大訊息說明，宣布完成收購歐洲儲能公司NHΩA股權案，台泥總計砸下1.32億歐元（約新台幣44.7億元），取得NHΩA公司60.48%股權，正式入主成為最大股東，將可補齊台泥集團在新能源領域的布局。

根據彭博新能源財經BNEF的統計，合併NHΩA後，台泥的儲能系統建置容量將排名全球第四，成爲國際多功能高端電動車充電樁主要的供應廠商。

台泥董事長張安平對於此案高度重視，在疫情下親自率領高階主管前往義大利，舉行NHΩA的交割儀式，並主持首次的董事會。

透過本次購併，台泥集團將成為國內唯一具有綠能、電池、儲能、電動車快充的研發與自製能力的全方位能源集團。NHΩA與世界第四大汽車公司 Stellantis（原飛雅特、克萊斯勒加標緻）的合資公司Free2Move eSolutions，已積極開展布署南歐最大電動車雙向快充V2G之電網，並透過儲能打造最大虛擬電廠。

台泥最初是在今年4月中，宣布與ENGIE SA（法國天然氣蘇伊士集團）簽署買賣合約，擬以每股17.1歐元對價，收購旗下儲能公司ENGIE EPS 60.48%股權。Engie EPS公司座落在義大利，並於法國上市，為一家儲能公司，在先進的電池儲能系統、電動車快充裝置、智慧電網及氫能皆擁有各式專利及產品，案場遍布歐洲、美洲、大洋洲及非洲。隨著台泥入主，Engie EPS將更名為「NHΩA」，品牌意涵取自諾亞方舟中的諾亞人名（NOAH），雖然拼法不同但發音相同，諾亞是人類走出災難，開創新世紀的代表人物，NHΩA品牌識別符號中一條線，象徵新的視野，O代表希臘字母Ω，造型近似升起的太陽，Ω在與電力相關的歐姆定律裡也是電阻的單位，面對新的綠色能源的地平線，NHΩA將賦予品牌全新的開始與使命，帶來新氣象。

本月初台泥股東會，面對媒體追問收購案進度？張安平就預告，交易案已進入最後審查階段，最快本月可以完成，果然今天順利達陣。接下來，台泥在台灣、歐洲兩地，可望還會有更多新能源相關布局的配套計畫將陸續發表。