台睿口服抗癌藥安全性評估 獲食藥署審查通過
台睿（6580）今（20）日公告指出，研發中的口服抗癌新藥CVM-1118速放劑型，其新給藥頻率設計臨床試驗計畫書（代號CVM-006）已獲食品藥物管理署（TFDA）審查通過，將在台灣進行CVM-1118每日給藥三次的安全性評估、與人體藥物動力學研究，預計提供未來臨床試驗設計與執行時之新給藥方式之選擇。
台睿表示，CVM-1118為抑制腫瘤生長、並抑制癌細胞類管道形成的新藥，目前正執行兩項二期臨床試驗，包含CVM-1118與Sorafenib（蕾莎瓦）併用於晚期肝癌之二期臨床試驗，以及單獨用於晚期神經內分泌腫瘤的二期臨床試驗。
而目前CVM-1118現正執行治療晚期肝癌及晚期神經內分泌腫瘤的人體二期臨床試驗，以及緩釋劑型一期臨床試驗，本項通過核准執行之新給藥頻率，為用於晚期癌症病患之一期臨床試驗，預計於台灣收案13人。
根據Market Data Forecast資料顯示，全球肝癌治療市場規模從2020年的6.8億美元將成長至2025年的10.5億美元，以年複合成長率9.1%的速度成長。根據Data Bridge MarketResearch，全球神經內分泌腫瘤治療市場將在2026年達到28億美元市場，2019~2026年市場年複合成長率為10.2%。
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