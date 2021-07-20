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房仲業者估鹿港透天宅 一坪30萬元是基本價

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
鹿港近來出現開價千萬的透天宅，讓這個傳說中的鹿港小鎮引發熱議。東森房屋研究中心提供
鹿港近來出現開價千萬的透天宅，讓這個傳說中的鹿港小鎮引發熱議。東森房屋研究中心提供

近來鹿港出現開價千萬的透天宅，讓這個傳說中的鹿港小鎮引發熱議，東森房屋研究中心根據實價登錄統計，光今年上半年成交的52件透天厝，就有超過一半成交價超過千萬，而在去年則有122間透天超過千萬，占了整透天交易量317件的六成之多。

彰化鹿港加盟店店東葉友恭表示，鹿港自921大地震之後，就沒有再建華廈跟公寓，這兩年才陸續有零星產品推出。鹿港整體的喜好還是以透天產品為大宗，雖然稍微受台商回流跟彰濱工業區影響，有一些置產的買家，但主要仍以自住的鋼性買盤為主。

葉友恭進一步說明，影響鹿港房價的主要原因是地段，並不是對屋齡5到10年的房子有特別喜好，像是核心的中正路已經八年沒有推出新建案，而在2010到2015年剛好有建一批房子，因此這批房子的漲幅就很驚人，基本上在媽祖廟附近地段，道路寬度只要超過10米，一坪30萬元是基本價。

「人家是有行無市，鹿港是有價無厝。」葉友恭說，鹿港開發得早，都已經建滿了，有新的建地也很小，戶數不多，一推出就完銷，價格當然一直往上。

像鹿港國中對面，位在三民路上的四樓住宅帶店面，總價要2,500萬元以上，一坪都超過4字頭，也是一下子就賣掉了。

葉友恭分析，目前的蛋白區大約在鹿港福興都市計畫區周邊，但這裡也開發的差不多了，50坪以上的透天，成交價大約落在1,200萬到1,500萬元之間，一坪22萬元左右，買方都是當地人為主。

未來還可能發展的區域，會是在剛通過的「水五金特定區」，這個計畫區總面積為約785公頃，但因為其中有很多綠地，目前還看不出市場性，要等2025年之後，有實際的規劃出來，才會比較明朗。

鹿港鎮近三年透天厝交易概況。東森房屋研究中心提供
鹿港鎮近三年透天厝交易概況。東森房屋研究中心提供

鹿港 921大地震 都市計畫

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