快訊

28歲女子接獲疫苗簡訊 終於解開被列第9類的「謎團」

BNT疫苗台灣年輕人不能打？台積電：後續是官方權責

信義房屋：三級警戒解除後 約一半買家重返市場

經濟日報 / 記者趙翊君/台北即時報導

信義房屋統計官網顯示，疫情緊繃時，買氣銳減近六成，不過隨疫情逐漸趨緩，房市買氣也回溫到疫情前的水準。依信義房屋調查顯示，確診人數降低、解除三級管制與疫苗施打後，將是房市人氣復甦的重要三個階段。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，依網路買氣的情況，屬於疫情重災區的雙北市復甦腳步相對緩慢、雙北以外的區域復甦腳步較快，目前整體市場買氣已逐漸回穩，不過三級警戒才剛開始微解封，社區對人員進出管制依舊嚴謹，成交量也尚未回到疫情前的高峰水準。

信義房屋針對疫情下的房市交易，進行網路問卷調查，發現有38%的受訪者，表示不受疫情影響、仍會持續看屋，占比最高，也顯現出房市剛性需求不衰，此外，有7%的受訪者表示，會等確診人數降低後再重新看屋，而22%民眾則選擇等三級管制解除後回流，另有15%的民眾期望等疫苗施打後，再重新看屋。由調查結果可明顯發現，大概在三級警戒解除後，約有一半以上的買家就會重返市場。

曾敬德指出，上半年疫情爆發之前，六都的買賣移轉棟數創下近八年以來的同期新高，反映今年上半年市場表現優異，買氣是近八年來同期最好的一年，若非疫情爆發一度冷卻房市，買氣有望可延續至下半年。他也提到近期的房市概況，由於許多社區大樓因應疫情，仍有相關管制措施，故買方多在網路上先行看屋，再找合適的機會實地賞屋，而有些沒有管理組織的華廈與公寓，相對買方看屋比較方便，也成為近期成交較為穩定的產品。

疫情升級至三級警戒以來，看屋人確實有所縮減，但目前自住、置產的買盤仍在，房市剛性需求並未消失，只是需求遞延。建議首購族與換屋族應持續關注市場，疫情若過去、管制措施陸續鬆綁後，房市需求有望回籠。

疫情 房市 買氣

延伸閱讀

捐贈BNT疫苗青少年無法接種？ 台積電說話了

打第二劑疫苗時間到了卻也要上網登記 地方轟中央添亂

中央網路預約疫苗站沒桃園復興衛生所 公所：電話預約

綠委霸佔調閱小組 新冠疫苗採購難監督

相關新聞

回流台商銀彈加持 台中市百坪豪宅交易年增13.5%

疫情干擾，全球供應鏈重組，台商紛紛調整布局並加強國內產業鏈結，廠辦、土地等不動產交易熱度不但驟升，更為豪宅市場挹注不少銀...

你多久去超商？國人去年人均137次、每次消費84.16元

現代人到便利店商已經是生活日常，公平會公布109年連鎖超商據點及消費狀況，門市營業據點共計1萬1985家，較108年底增...

緯創全球擴產 車載事業拚翻倍成長

緯創（3231）今年在台灣、越南、墨西哥、捷克等地工廠均有擴產計畫，緯創智能執行長沈慶堯也指出，今年在車載事業方面，因著...

超商業年展店556家 雙北密度最高

公平交易委員會今（20）日發布產業調查，統一超商、全家、萊爾富、來來（OK）及台糖蜜鄰等五家主要連鎖式便利商店，截至20...

美麗華罷工爭議未解 工會呼籲企業不應解雇罷工成員

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，引爆勞資爭議，雙方在12日展開協商會議，不過沒有達成共...

疫情、政策打房亂下半年房市？顏炳立16字形容：只等「這件事」將出現報復性買盤

近期在房地產市場中，疫情衝擊及剛上路的房地產新制，被視為是房市的兩大黑天鵝，戴德梁行董事總經理顏炳立日前接受《老謝看世界》主持人謝金河專訪表示，今年下半年的房市就是等待解封，雖然仍屬剛性需求買盤，但一旦解封將有報復性的買氣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。