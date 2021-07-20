信義房屋：三級警戒解除後 約一半買家重返市場

信義房屋統計官網顯示，疫情緊繃時，買氣銳減近六成，不過隨疫情逐漸趨緩，房市買氣也回溫到疫情前的水準。依信義房屋調查顯示，確診人數降低、解除三級管制與疫苗施打後，將是房市人氣復甦的重要三個階段。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，依網路買氣的情況，屬於疫情重災區的雙北市復甦腳步相對緩慢、雙北以外的區域復甦腳步較快，目前整體市場買氣已逐漸回穩，不過三級警戒才剛開始微解封，社區對人員進出管制依舊嚴謹，成交量也尚未回到疫情前的高峰水準。

信義房屋針對疫情下的房市交易，進行網路問卷調查，發現有38%的受訪者，表示不受疫情影響、仍會持續看屋，占比最高，也顯現出房市剛性需求不衰，此外，有7%的受訪者表示，會等確診人數降低後再重新看屋，而22%民眾則選擇等三級管制解除後回流，另有15%的民眾期望等疫苗施打後，再重新看屋。由調查結果可明顯發現，大概在三級警戒解除後，約有一半以上的買家就會重返市場。

曾敬德指出，上半年疫情爆發之前，六都的買賣移轉棟數創下近八年以來的同期新高，反映今年上半年市場表現優異，買氣是近八年來同期最好的一年，若非疫情爆發一度冷卻房市，買氣有望可延續至下半年。他也提到近期的房市概況，由於許多社區大樓因應疫情，仍有相關管制措施，故買方多在網路上先行看屋，再找合適的機會實地賞屋，而有些沒有管理組織的華廈與公寓，相對買方看屋比較方便，也成為近期成交較為穩定的產品。

疫情升級至三級警戒以來，看屋人確實有所縮減，但目前自住、置產的買盤仍在，房市剛性需求並未消失，只是需求遞延。建議首購族與換屋族應持續關注市場，疫情若過去、管制措施陸續鬆綁後，房市需求有望回籠。