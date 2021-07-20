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南仁湖取得安平港遊憩區地上權 打造濱海度假城

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導
安平港水岸複合觀光區規劃模擬圖。圖／台灣港務公司提供
安平港水岸複合觀光區規劃模擬圖。圖／台灣港務公司提供

南仁湖 (5905)今（20）日宣布獲選為「安平港水岸複合觀光遊憩區招商案」最優投資人，取得占地16.31公頃海陸域的50年地上權，將斥資103.4億元、分五期打造全台規模最大濱海綜合度假城，預估2027年起逐年開幕營運，一年營收上看二、三十億元。

南仁湖表示，台灣港務公司今年5月公告推出「安平港水岸複合觀光遊憩區招商案」，包含陸域13.48公頃、水域2.83公頃，合計16.31公頃，可允許使用開發項目包含遊艇碼頭、度假Villa、觀光旅館、購物中心、會議中心及商辦等。

而該公司看好其發展潛力下，參與兩階段的綜合評選作業，今日正式獲港務公司評選為最優投資人，取得該區50年地上權。

南仁湖進一步指出，目前規劃投資103.4億元、分五期開發，總建築樓地板面積約7.4萬坪，預估2024年動工、2027年起逐年開幕營運，可提供約1,000個以上就業機會。

該區將打造成為「安平海洋之丘綜合度假城」，目標鎖定全齡、親子及國內外觀光客群，規劃有海洋教育、幸福愛情及在地文創等三大主題特色元素。

營運項目涵蓋有海洋影城商場、海洋幸福廣場、荷蘭城文創小鎮、海洋生態學苑、MICE會展酒店等收益型開發項；並推出高級海洋會員，以及Workation酒店式公寓。以酒店式公寓為例，將興建四棟大樓，樓地板面積約2.4萬坪，未來將出售租賃權進行營運。南仁湖今日以漲停收在18元。

據了解，成立三十餘年的南仁湖企業，具有豐富企業運營經驗及多角化事業版圖，除了為人熟知的國道服務區、屏東國立海洋生物博物館、小墾丁渡假村等成功事業體，近年來更拓展至積極籌備中的台中及高雄海洋館。

除此之外，隨著三地集團入主經營，旗下資源涵蓋府城客運、高雄客運、乖乖食品、大鵬灣遊艇等企業，並與泰嘉開發建設攜手合作。

南仁湖將運用城市美學、海洋教育與文化創意體驗納入規劃，打造具有安平歷史紋理特色及國際港口濱海景緻的綜合度假城，成為國內外觀光客駐足的勝地。

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