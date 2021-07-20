Global Mall微解封業績回升一成 運動服飾成長三成

微解封帶動民眾外出意願微幅增加，Global Mall統計上週人潮、業績皆回升約一成，加碼推微解FUN券超級回饋、微外出服飾用品超值優惠。Global Mall表示，微解封後，戶外用品、運動服飾熱銷成長三成，看好東奧話題將再推升需求。

Global Mall推「微解FUN券•點數放大20倍」七日限定活動，30點可放大兌200元購物金，全台七店即日起至7月26日APP會員只要扣30點，即可立即兌換微解FUN券二選一-百貨指定專門店電子抵用券200元或餐飲指定專門店電子抵用券200元，相當於點數價值放大超過20倍，為歷年最高點數價值放大活動，消費滿額即可使用。同時看準微解封，民眾偏愛戶外出遊，以及日本東京奧運本周五開幕，再推出戶外用品、運動服飾折扣6折起，讓消費者先享一波超值優惠。

根據Global Mall觀察，上周起微解封加上適逢暑假，消費者到百貨商場選購多以戶外用品、運動服飾為主，帶動業績成長三成。本週除了微解FUN券的大回饋，Global Mall因應戶外出遊及東奧話題再推7月28日前戶外用品、運動服飾優惠。

無法到日本實際體驗東奧的熱情氛圍，宅在家看轉播，就用美食一起振奮，還能使用「微解FUN券」享優惠。Global Mall南港車站推日式海鮮炸物、大阪燒快閃至8月1日，無論是帝王蟹棒、廣島炸牡蠣、鮮蝦起司棒、花枝蝦仁天婦羅或是唐揚雞，單份推薦價120元起，最適合搭配清涼飲品看比賽。

自疫情升級以來，Global Mall集結上百個品牌推出超過200款便當，從清爽開胃的泰式、日式到重口味的美式、韓式及中式，銷量成長超過兩成，其中板橋車站每日熱賣便當更達近1,500個，近期更攜手合作在地商圈飯店，以經典港點聞名的台北新板希爾頓「青雅中餐廳」推獨家便當「叉燒蛋炒飯餐盒」、「港式公仔麵餐盒」，單個推薦價160元，預計快閃至8月20日。

此外，還有桃園A8推「點水樓」快閃至7月底，超過20道家常菜，像是九層塔紅燒豬腳、乾煸四季豆、紅椒干絲肉絲、蝦仁炒飯等，或是超值餐盒，櫻花蝦炒飯配上無錫排骨或蔥爆牛肉或鳳梨梅子雞，以及三道江南料理配菜，推薦價200元，無論是上班族午間套餐，或是下班通勤購選購晚餐都超值便利