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愛微科體溫貼片 協助新北消防人員避免中暑

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

台灣智慧醫療新創愛微科宣布，社團法人台灣醫療救護學會採購捐助，智慧體溫貼片「添寶」（Temp Pal）產品打入新北市消防局各區防疫小組勤務使用，透過遠端體溫監控，可以預警並管理消防人員執勤時中暑及熱衰竭的風險。

五月中疫情升溫，消防員投入支援防疫勤務，包括載送確診病患、協助清理消毒工作，為了避免感染，都需要全副武裝配戴全面罩、N95口罩及隔離防護衣，在炎熱夏天極為容易中暑。透過添寶智慧體溫貼片，可以透過手機遠端掌握多位消防員的體溫狀況，當體溫超過預先設定的警示溫度，手機將以警訊提醒消防員降溫，避免中暑或熱衰竭。

愛微科營運長陳俊成表示，去年國外疫情嚴峻，愛微科「添寶醫療防疫支援」方案先後打入愛爾蘭柯克大學醫院、泰國曼谷醫院等地的醫院協助管理病人體溫，大幅降低醫護與病患接觸的風險與人力需求；後來更進入捷克核能電廠，俄羅斯鋼鐵工廠等公安場域協助管理疫情。期待能夠為台灣及全球的疫情做出更多貢獻。

愛微科指出，施打新冠肺炎疫苗後，發生70人以上猝死，打疫苗可能出現發燒徵狀，也讓許多家屬擔心長輩身體狀況，添寶智慧體溫貼片可用以長時間遠距監看使用者的體溫及發燒徵狀，一旦體徵有發燒或者失溫情況，隨時發出警示訊息，讓照護的家人更安心。

疫情也讓許多慢性病或重症患者無法術後住院觀察，如癌症患者化療後常發燒，智慧體溫貼片可以幫助管理術後發燒徵狀，並在夜間長時間監控患者體徵。臺大醫院內科部主治醫生李任光發布遠端醫療論文，指出經過醫學臨床實驗，證實智慧體溫貼片能協助醫生遠距得知心血管疾病、慢性病的體溫狀態，進而做到預防醫療診治。

疫情 發燒 消防員

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