大同拿台糖46億元標案 將蓋綠電豬舍
大同公司宣布，以系統工程經驗與實績，拿到新台幣46億元的台糖農業循環豬場改建投資計畫的第2期統包工程案，將興建七座現代化養殖設備及綠能發電技術之養豬場，呼應循環經濟及配合沼氣發電政策，並針對飼育系統、豬舍地板型式、豬舍除臭與糞尿排污、豬場生物防疫、豬場屋頂型式及照明燈具、豬隻友善飼養系統等項目進行改造規劃，預計2023年底陸續完工。
統包工程範圍涵蓋嘉義縣南靖場及鹿草場、屏東縣大響一場、大響二場、四林一場、四林二場及新厝場共 7 座養豬場，大同團隊將於原址改建，讓傳統豬舍成為現代具智慧、環保、節能功能以及友善飼養環境，完工後保守預估可年產達20萬頭衛生安全之肉豬。
大同指出，依照「農業循環經濟」概念，在養豬場設置豬糞尿消化及沼氣發電系統，藉由沼液、沼渣集中處理的方式減少污染排放量，將廢棄物再利用轉化為能源，帶動生質能源產業發展之契機，改善河川污染、畜牧業廢棄物及其他有機物污染，可以解決國內養豬業者所遇之困境。未來豬舍屋頂更可開放建置太陽能系統，兼顧綠色創電與降溫作用，加速推動畜殖場環保現代化的目標。
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