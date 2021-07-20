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大飲生產蘋果西打 將付權利金給旭順

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
大飲生產知名飲料「蘋果西打」。翻攝自大飲官網
大飲生產知名飲料「蘋果西打」。翻攝自大飲官網

生產蘋果西打的老牌食品廠大飲（1213）今（20）日公告，依今年股東常會決議，與旭順食品股份有限公司簽訂「Apple/Sidra（蘋菓西打）」商標使用權備忘錄。

由於旭順掌握蘋果西打商標，換句話說，大飲未來將需支付權利金給旭順，據了解，就連配方亦是旭順持有的，大飲僅僅負責生產。

大飲表示，Apple/Sidra原本商標權就是屬於旭順，但旭順一直沒向大飲要權利金，因此本次簽訂商標使用權備忘錄。

大飲為大西洋飲料，成立於1965年，以生產果汁汽水的品牌「蘋菓西打」聞名，商標正是Apple/Sidra，但商標卻不在大飲手上，大飲僅只負責生產，而是在旭順，也讓外界疑惑。

大飲日前亦有人事變動，原任董事長王鎮民因任期屆滿，改由關係企業-國信食品經理蘇芸樂擔任董座，總經理則由1981年就進入旭順公司，有40年資歷的張芳春擔任。

商標 蘋果西打

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