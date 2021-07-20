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越南疫情擴大 儒鴻、廣越縮減產能

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

越南疫情持續擴大，國內以越南為主要生產基地的成衣廠儒鴻（1476）、廣越（4438）受到影響，今天相繼公告配合當地政府防疫政策，縮減越南廠部分產能，7、8月營收恐難逃衝擊。據了解，另一成衣大廠聚陽（1477）也同樣受到影響。

繼仁澤廠之後，儒鴻今天再公告負責針織布生產的儒鴻織染（越南）、以及負責成衣代工的越南進雄廠，配合越南巴地頭頓省政府的防疫規定，要求就地住宿、就地生產、就地用餐等「三就地原則」，從今天起縮減部分產能。

國內另一羽絨衣代工大廠廣越今天也同樣公告，接獲越南政府有關部門通知，將縮減越南廠部分產能直到月底。

由於越南疫情愈來愈嚴峻，防疫措施不斷滾動升級；且疫情已經從北越擴散到南越，因為國內紡織等傳產族群的南向布局，以南越胡志明市周邊為主要據點，影響陸續浮現。

越南政府為了控制疫情，推出「三就地原則」，要求生產工廠必須安排員工「就地生產、就地吃飯、就地休息」，才能正常運作，這等於員工必須住在工廠。儒鴻、廣越等南向成衣廠工廠都有宿舍，因此工廠不必完全停工，但因為宿舍空間畢竟沒那麼多，而且現在跨省管制也嚴格，少數必須跨省工作的員工不方便，到工率降低，工廠沒辦法維持百分之百運作，被迫縮減產能。據了解，部分工廠的產能縮減幅度超過五成。

對此，儒鴻主管表示，現階段以員工的健康安全為第一優先，公司會密切觀察後續發展情形，採取必要應變措施，視情況進行生產調度。至於產能縮減對於營運面的影響？必須視疫情後續發展及當地政府防疫政策而定，目前還很難評估。

由於現在正值成衣業的舖貨旺季，儒鴻、廣越7月生產受阻，連帶也會影響到8月出貨，整體第3季營收恐難逃衝擊。不過歐美疫苗施打普及後陸續解封，需求面暢旺，儒鴻、廣越下半年訂單動能相當強，而且能見度都相當高，只要疫情趨緩，能夠順利生產出貨，業績可望上演Ｖ型反彈。

越南 儒鴻

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