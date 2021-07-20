廣越越南廠配合防疫 產能降至三到五成

廣越（4438）公告公司越南廠已配合當地政府防疫政策，安排人員進行新冠肺炎篩檢以及工廠消毒，此外，因應當地政府新的防疫政策，已安排自7月15日至7月31日陸續縮減部分產能生產，預估大約維持三到五成的產能。市場預期，紡織業訂單滿手，但先是塞港後又發生東南亞疫情轉趨嚴峻，將使旺季業績表現頻添變數，第3季訂單出貨恐向後遞延。

廣越表示，越南政府有關部門通知，因應越南當地新冠疫情發展，前後共計19省市進入行動限制狀態，這19個省內全數工廠第一波自7月15日零時起工廠需停工，需待符合三就原則-就地生產、就地吃飯、就地休息，並經當地疾管局官員檢核通過之後，始得復工。第二波規定則由7月19日至7月31日執行，須待連續14天沒有新增病例或政府另行發布通知時，才會解除管制。

法人表示，廣越是羽絨衣代工大廠，從生產到交貨大約要2~3個月，因此研判越南廠因防疫因素縮減產能，主要將影響9月、10月的營收表現。目前正值廣越的出貨旺季，今年成衣業訂單滿手，但卻受塞港之苦，讓7、8月的營收表現頻添變數。

廣越在越南主要有三個廠，包括古芝廠、前江廠、隆安廠，分別有115、155、45條產線，員工人數分別為6,000、6,000、1,600人。另外，還有轉投資的越南金鴻廠、越南金漢廠。目前越南五個廠產能合計占比約達整體產能六成，是廣越的重要生產基地。

廣越表示，目前看來整體產能將被影響至7月底，而之後也還需觀察後續發展狀況，並視情況需要進行生產調度。