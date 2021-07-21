南山人壽聯手電子及健康產業 打造遠距智慧健康管理服務

撰文 / 華國玉

南山人壽健康守護圈，聯手電子業及健康管理產業，打造遠距智慧健康管理服務。 圖／南山人壽提供
南山人壽健康守護圈，聯手電子業及健康管理產業，打造遠距智慧健康管理服務。 圖／南山人壽提供

受到疫情影響，國內遠距健康管理需求驟增，南山人壽昨(20)日宣布率先跨業結盟電子科技大廠英華達，及健康管理產業的台塑生醫i醫健康管理中心、秀傳醫療體系、芯盛健康管理，推出的「遠距智慧健康管理服務」，透過科技設備，保戶在家就能自行量測生理數據，不用出門就能享受健康管理服務。

現代人工作繁忙，三高等慢性疾病不再是「中老年病」，各年齡層都有可能面臨疾病威脅。「遠距智慧健康管理服務保戶專案」，鎖定有血糖、膽固醇、血壓等健康問題的亞健康族群，針對其健康管理的痛點提出智慧優化服務。透過英華達研發的生理量測系統「全家寶」，在家就能量測血壓、血糖、總膽固醇、尿酸、心電圖，相關數據也能自動上傳雲端，並同步連結至合作的健康管理中心，健管師即可定期追蹤量測的數據，提供飲食及運動等改善建議。

此外，每個月也會提供健康管理報告，紀錄數據量測趨勢、服務紀錄、健管師關懷與衛教資訊。另有每季專屬的線上醫師諮詢服務，透過視訊向專業醫師諮詢健康問題，南山人壽表示，慢性病需要長期觀察，許多民眾在疫情期間因不敢前往醫院，透過健康管理設備保戶在家即可自行量測生理數值，降低出入醫療院所的風險。

疫情改變了傳統的健康管理模式，南山人壽與時俱進，發揮保險服務新價值，跨界合作提出創新的遠距健康管理保戶服務專案，在疫情時代為保戶開創「零接觸又零距離」的數位健康管理之路，幫助保戶享有更安心健康的生活。

南山人壽素以專業經營、財務穩健著稱，在2014至2021年連續8年蟬聯英國專業財經網站「全球銀行及金融評論」之臺灣最佳壽險公司，深獲國際媒體及社會大眾肯定支持。

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