回流台商銀彈加持 台中市百坪豪宅交易年增13.5%

疫情干擾，全球供應鏈重組，台商紛紛調整布局並加強國內產業鏈結，廠辦、土地等不動產交易熱度不但驟升，更為豪宅市場挹注不少銀彈；據最新統計，台中市百坪以上豪宅交易年增13.5%，億元級產品更出現翻倍的驚人成交量。

其中，位於七期府會園道的「寶璽天睿」去年一口氣成交15筆，位居十大豪宅之冠；七期名人巷頭的「國泰層峰」則有14筆成交，另外「寶輝秋紅谷」10筆、「大陸宝格」9筆，同樣繳出亮眼成績。

內政部實價登錄資料顯示，2020年1至12月百坪以上且總價達4,000萬元的豪宅產品共成交117筆，均價為50.65萬元，2019年同期則成交103筆，均價為45.89萬元，整體交易量成長13.5%，均價更有逾10%的增長。

若觀察億元級以上交易共成交37筆，相比2019年同期19筆，短短一年成長近兩倍，相當驚人。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔分析，台中近年產業起飛，各大建設陸續到位，七期新市政中心近年光是興富發、中悅、遠雄等北部建商就挹注百億以上資金高價搶地，區域增值性有撐，成為豪客爭相指名的區域。

七期近期預售市場主力大多落在60至80坪之間，而最近躍居購買主力的這批回流台商，在全球大多有資產布局，更不乏口袋深不見底的大咖，對於具國際設計的頂級產品青睞有加，且喜好百坪以上的生活空間，下手毫不手軟。

擁有府會園道1號燙金門牌的「寶璽天睿」，延請加拿大渥太華機場、溫哥華市政廳等知名建築地標之父Michael Green與日本「神級空間大師」片山正通聯手打造，以現代大氣的規劃改寫台中當代建築美學，加上具市中心罕見的棟距大、綠地多、容積率低等三大優勢，價值居高不墜。

此案去年繳出15筆銷售佳績，且有3筆攻上7字頭大關，今年初27樓、33樓217.1坪分別以總價1億3,895萬元及1億3,888萬元成交，換算每坪單價為70.2萬元及69萬元，再次推升社區均價來到67.63萬元，令業界刮目相看。

而今年寶璽也將趁勝追擊，於惠文路、文心一路口推出新案，將聘請日本地標級國際建築團隊操刀，全案總銷約80億元，規劃100至130坪產品，打造新市政中心內面南超大棟距個案，更是預售市場中唯一推出百坪產品的建商，為市場掀起話題。

同樣擠進十大豪宅排行榜的「國泰層峰」，位於市政北二路名人巷頭，去年落成即達14筆交易，成交表現亮眼。該案為華人建築巨擘李祖原在七期新市政中心的唯一作品，並由三井工程全程監造。