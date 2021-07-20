快訊

颱風來襲若停班課 陳時中：疫苗接種暫停 併入下期

7/20確診地圖／今本土+18、4死 陳時中：個案減少 將做完整疫調

緯創全球擴產 車載事業拚翻倍成長

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導
緯創今日舉辦股東會。圖/緯創提供
緯創今日舉辦股東會。圖/緯創提供

緯創（3231）今年在台灣、越南、墨西哥、捷克等地工廠均有擴產計畫，緯創智能執行長沈慶堯也指出，今年在車載事業方面，因著墨日系一線的車廠有成，近期更是在日本成立辦公室，車電代工今年可望翻倍成長「有很大的成長空間」。

沈慶堯表示，在工控物聯網方面，是緯創這兩年來成長最快的，受到缺料影響有限。至於在車載方面布局，緯創代工已經進行多年，尤其在EV下成長力道更是強勁，車電代工今年可望翻倍成長。

沈慶堯指出，緯創兩周前宣布投資80億日圓 (約新台幣20.4億元) 取得日本中小型面板大廠JDI旗下台灣子公司高雄晶傑達光電100%股權，深化與JDI合作關係，希望藉由此併購案，可以把緯創汽車電子的實力加上他們技術能力，創造新一波成長動能。

此合併案預計九月底、第三季底正式交割完成。

他也指出，目前在車載事業方面，中國新能源車有三個客戶，今年成長力道不只是來自於單一客戶，還有其他客戶進來。且因緯創著墨比較大日系一線的車廠，近期也在日本成立辦公室，就近服務客戶。

緯創資通總經理暨緯創科技執行長林建勳指出，越南廠預計下半年新廠完工外，墨西哥、捷克廠也都持續擴大。緯創在台灣也在持續擴產，目前在台灣據點包含新竹、湖口、竹北等。

林建勳表示，受惠於企業用伺服器回溫，墨西哥、捷克工廠主要生產伺服器產品，因為體積比較大，能符合客戶要求、就近生產。

緯創 日本 捷克

延伸閱讀

緯創印度員工已打完第一劑疫苗 馬來西亞廠將跟進

棒球／出發東京前兩天 墨西哥證實2投手確診

捷克奧運代表團通報疫情 沙灘排球選手染疫

緯創、英業達6月營收靚 均勁升逾16%

相關新聞

疫情、政策打房亂下半年房市？顏炳立16字形容：只等「這件事」將出現報復性買盤

近期在房地產市場中，疫情衝擊及剛上路的房地產新制，被視為是房市的兩大黑天鵝，戴德梁行董事總經理顏炳立日前接受《老謝看世界》主持人謝金河專訪表示，今年下半年的房市就是等待解封，雖然仍屬剛性需求買盤，但一旦解封將有報復性的買氣。

你多久去超商？國人去年人均137次、每次消費84.16元

現代人到便利店商已經是生活日常，公平會公布109年連鎖超商據點及消費狀況，門市營業據點共計1萬1985家，較108年底增...

緯創全球擴產 車載事業拚翻倍成長

緯創（3231）今年在台灣、越南、墨西哥、捷克等地工廠均有擴產計畫，緯創智能執行長沈慶堯也指出，今年在車載事業方面，因著...

超商業年展店556家 雙北密度最高

公平交易委員會今（20）日發布產業調查，統一超商、全家、萊爾富、來來（OK）及台糖蜜鄰等五家主要連鎖式便利商店，截至20...

美麗華罷工爭議未解 工會呼籲企業不應解雇罷工成員

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，引爆勞資爭議，雙方在12日展開協商會議，不過沒有達成共...

家族企業 近半曾爆衝突

國內不少老字號的家族企業，其中不少企業不時傳出經營權之爭，東元的黃茂雄、黃育仁父子之爭近來屢屢成為焦點，一項針對國內家族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。