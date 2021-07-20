緯創全球擴產 車載事業拚翻倍成長

緯創（3231）今年在台灣、越南、墨西哥、捷克等地工廠均有擴產計畫，緯創智能執行長沈慶堯也指出，今年在車載事業方面，因著墨日系一線的車廠有成，近期更是在日本成立辦公室，車電代工今年可望翻倍成長「有很大的成長空間」。

沈慶堯表示，在工控物聯網方面，是緯創這兩年來成長最快的，受到缺料影響有限。至於在車載方面布局，緯創代工已經進行多年，尤其在EV下成長力道更是強勁，車電代工今年可望翻倍成長。

沈慶堯指出，緯創兩周前宣布投資80億日圓 (約新台幣20.4億元) 取得日本中小型面板大廠JDI旗下台灣子公司高雄晶傑達光電100%股權，深化與JDI合作關係，希望藉由此併購案，可以把緯創汽車電子的實力加上他們技術能力，創造新一波成長動能。

此合併案預計九月底、第三季底正式交割完成。

他也指出，目前在車載事業方面，中國新能源車有三個客戶，今年成長力道不只是來自於單一客戶，還有其他客戶進來。且因緯創著墨比較大日系一線的車廠，近期也在日本成立辦公室，就近服務客戶。

緯創資通總經理暨緯創科技執行長林建勳指出，越南廠預計下半年新廠完工外，墨西哥、捷克廠也都持續擴大。緯創在台灣也在持續擴產，目前在台灣據點包含新竹、湖口、竹北等。

林建勳表示，受惠於企業用伺服器回溫，墨西哥、捷克工廠主要生產伺服器產品，因為體積比較大，能符合客戶要求、就近生產。