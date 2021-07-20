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超商業年展店556家 雙北密度最高

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導
全台超商分布及縣市密度。圖／公平會提供
全台超商分布及縣市密度。圖／公平會提供

公平交易委員會今（20）日發布產業調查，統一超商、全家、萊爾富、來來（OK）及台糖蜜鄰等五家主要連鎖式便利商店，截至2020年底，門市營業據點已成長至11,985家，較前一年底增加556家店，目前全台有近三分之一的超商據點設於雙北。

根據最新發布的《全國主要連鎖便利商店業者進行產業調查》概況，公平會指出，連鎖式超商已經是國人日常生活消費不可或缺的一環，業者又採集中經營發展型態，光是前三大業者，不論在營業額或店數統計，其市占率合計都超過整體產業七成五。

就門市營業據點方面，公平會表示，截至2020年底，前五大連鎖式便利商家業者，門市營業據點共計11,985家店，相較於2019年底增加556家店，增加率為4.86%，這一年可說是2006年以來的最大增幅，平均全國每1,966人就有1家連鎖式便利商店，密集度為逐年提高。

觀察各縣市營業據點分布情形，以新北市2,311家店密集度最高，占全國便利商店數量19.28%，其次為台北市1,678家店，占全國總店數14%，第三名則是台中市1,490家店，占全國總店數12.43%。

公平會指出，六都合計超商門市數量為8,802家店，占便利商店總數73.44%，其分布情形與最近幾年相較差異不大，顯示都會區仍為各事業優先考量之設立地點。

觀察2020年消費者於便利商店的消費習慣，公平會表示，五家主要連鎖便利商店去年總來客數為32.28億人次，平均全國每人至連鎖便利商店的次數約為137次；平均每人每次消費金額約84.16元，人均消費金額較前一年度增加1.54元左右。

便利商店 統一超商

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