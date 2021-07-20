美麗華罷工爭議未解 工會呼籲企業不應解雇罷工成員

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，引爆勞資爭議，雙方在12日展開協商會議，不過沒有達成共識，新北市勞工局今天再召開調解會議，希望雙方達成和解，以和平的方式結束罷工。美麗華工會表示，他們希望資方放棄民事訴訟權利，同時不得因員工參與罷工，以曠職為由解雇勞工。勞工局指出，市府會全力協助，希望雙方盡快達成共識。

美麗華公司今年4月宣布要成立3家子公司，杏中、杏美、美杏，要將母公司員工分派到3家子公司，工會理事長黃文正則不予留用，並於5月8日完成企業分割程序。工會成員不滿，5月10日發起罷工行動，5月11日正式罷工，至今已有2個月。新北市勞工局也今天上午邀集美麗華公司與工會到新北市政府參加調解會議，希望能促成和解。工會在參與會議前，還先在市府大門口以人形立牌的方式表達訴求。

工會表示，美麗華工會參與罷工的會員陸續收到以「曠職三日」為由的解雇令，但罷工期間勞動契約本就應繼續存續，成員參與罷工行動都是依據勞資爭議處理法爭議行為程序，集體拒絕提供勞務，並與資方抗衡之行為，美麗華公司不應以曠職為由解雇任何員工。

工會指出，綜觀近年罷工爭議，例如2018年富士全錄罷工、2019年華航機師罷工、長榮空服員罷工，皆未有企業以3日曠職為由解僱罷工成員，連新北地方法院都認定資方應繼續雇傭勞工，但公司卻繼續堅持主張，才會導致爭議未決，這場調解會最重要的就是要求公司撤銷解雇令。

工會認為，美麗華罷工至今逾70日，面對企業無預警分割瓦解工會、任意違法解雇勞工的資方，美麗華工會發動罷工是別無選擇的最後防禦手段，呼籲政府加速協助本案爭議，就美麗華工會爭取保障工作權之部分，儘速促進勞資雙方簽訂團體協約，讓本案爭議早日落幕。

勞工局表示，目前正在進行集勞資雙方協商，若沒有成功，他們後續仍會繼續邀集雙方討論，會盡力協助雙方達成共識。