快訊

評／「滴滴」風波後寒蟬效應？外資將掀中國資產拋售潮

美麗華罷工爭議未解 工會呼籲企業不應解雇罷工成員

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
美麗華工會今早再度到市府與公司調解，並以人形立牌的方式表達訴求。記者張睿廷／攝影
美麗華工會今早再度到市府與公司調解，並以人形立牌的方式表達訴求。記者張睿廷／攝影

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，引爆勞資爭議，雙方在12日展開協商會議，不過沒有達成共識，新北市勞工局今天再召開調解會議，希望雙方達成和解，以和平的方式結束罷工。美麗華工會表示，他們希望資方放棄民事訴訟權利，同時不得因員工參與罷工，以曠職為由解雇勞工。勞工局指出，市府會全力協助，希望雙方盡快達成共識。

美麗華公司今年4月宣布要成立3家子公司，杏中、杏美、美杏，要將母公司員工分派到3家子公司，工會理事長黃文正則不予留用，並於5月8日完成企業分割程序。工會成員不滿，5月10日發起罷工行動，5月11日正式罷工，至今已有2個月。新北市勞工局也今天上午邀集美麗華公司與工會到新北市政府參加調解會議，希望能促成和解。工會在參與會議前，還先在市府大門口以人形立牌的方式表達訴求。

工會表示，美麗華工會參與罷工的會員陸續收到以「曠職三日」為由的解雇令，但罷工期間勞動契約本就應繼續存續，成員參與罷工行動都是依據勞資爭議處理法爭議行為程序，集體拒絕提供勞務，並與資方抗衡之行為，美麗華公司不應以曠職為由解雇任何員工。

工會指出，綜觀近年罷工爭議，例如2018年富士全錄罷工、2019年華航機師罷工、長榮空服員罷工，皆未有企業以3日曠職為由解僱罷工成員，連新北地方法院都認定資方應繼續雇傭勞工，但公司卻繼續堅持主張，才會導致爭議未決，這場調解會最重要的就是要求公司撤銷解雇令。

工會認為，美麗華罷工至今逾70日，面對企業無預警分割瓦解工會、任意違法解雇勞工的資方，美麗華工會發動罷工是別無選擇的最後防禦手段，呼籲政府加速協助本案爭議，就美麗華工會爭取保障工作權之部分，儘速促進勞資雙方簽訂團體協約，讓本案爭議早日落幕。

勞工局表示，目前正在進行集勞資雙方協商，若沒有成功，他們後續仍會繼續邀集雙方討論，會盡力協助雙方達成共識。

罷工 勞工局 高爾夫

延伸閱讀

「家屬盼真相快浮出」 工會批太魯閣事故僅懲處第一線

工會理事長暫復職 神腦續循司法途徑釐清勞資爭議

美麗華球場協商會議未有共識 預計7月底再談一次

台南餐飲禁止內用 工會表達「這個理由」支持暫緩

相關新聞

疫情、政策打房亂下半年房市？顏炳立16字形容：只等「這件事」將出現報復性買盤

近期在房地產市場中，疫情衝擊及剛上路的房地產新制，被視為是房市的兩大黑天鵝，戴德梁行董事總經理顏炳立日前接受《老謝看世界》主持人謝金河專訪表示，今年下半年的房市就是等待解封，雖然仍屬剛性需求買盤，但一旦解封將有報復性的買氣。

陽明：全球塞港夢魘又來了

陽明海運昨（19）日舉行法說會，董事長鄭貞茂指出，全球塞港夢魘再起，關鍵在美國鐵路公司暫停疏運碼頭貨物一周，加上歐洲萊茵...

汰弱留強 王品一個月關七店

這波疫情逼的連鎖餐飲業者加速「汰弱留強、加速發展」，王品昨(19)日宣布，考量人流效益及店租等問題，近一個月以來已關閉七...

關島疫苗團 磁吸企業戶

雄獅旅遊昨（19）日宣布，8月再開四梯次關島AIR V&V（Vaccines & Vacation）自由行方案；雄獅透露...

美麗華罷工爭議未解 工會呼籲企業不應解雇罷工成員

美麗華公司將高爾夫球場日前進行企業分割程序，將員工轉任3家子公司，引爆勞資爭議，雙方在12日展開協商會議，不過沒有達成共...

家族企業 近半曾爆衝突

國內不少老字號的家族企業，其中不少企業不時傳出經營權之爭，東元的黃茂雄、黃育仁父子之爭近來屢屢成為焦點，一項針對國內家族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。