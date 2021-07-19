建商砸8.2億買台中台日大樓 賣方獲利2億出場

不怕新稅抑制買氣，建商掃樓不手軟！據實價登錄最新資訊揭露，文心路三段361號的「台日大樓」，4月被豐邑機構旗下的豐邑百貨，斥資約8.2億元整棟買下，成為台中今年總價次高的商辦/廠辦交易，前手屋主也因此大賺約2億元，獲利十分豐厚。

除了豐邑購入「台日大樓」外，今年第2季還有許多建商在台中「包棟」獵樓！北部建商忠泰建設第二季初，以忠泰領航建設的名義砸下約8.9億，將惠中二街的整排透店打包帶走；同月購地王興富發建設，亦代子公司齊裕營造公告以近32億元，取得七期政和路摩鐵「樺品居」及鄰房全棟房地。

另外，臺灣大道752號的「阿秋大肥鵝黎明旗艦店」，也傳出5月被登陽建設用16.2億元收購；6月還有遠雄建設砸下約1.2億元，買進北屯崇德路二段326號的摩斯漢堡透店，顯示建商積極包棟掃貨。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，今年第2季房地合一2.0三讀通過後，讓市場湧現一波下車潮，不過建商仍踴躍包棟掃樓，關鍵就在於房地合一新制，將建商推案後的首次移轉列為豁免對象，且市場主流的長抱自住客，也不會被課重稅，所以建商自然無懼新稅制，霸氣獵地買樓，為持續昌旺的自住需求做足準備。

張旭嵐表示，由於台中近年房市買氣蓬勃，引爆建商搶地大戰，慢一步出手的業者，就與精華土地無緣，往後購地成本還會拉高，因此只要發現理想物件，建商便會毫不遲疑出手搶購。

張旭嵐指出，「台日大樓」售出總價雖高，但換算每坪土地單價約67萬元，在當地並不算突出，主要是該地仍為乙種工業用地，而工業用地無法開發為住宅，也不適用危老重建，認為業者後續應會進行地目變更，以拓展土地用途及開發強度。