試管嬰兒補助放寬 奎克生技進軍生殖醫學

精準醫療廠商奎克生技今（19）日表示，隨著7月政府試管嬰兒擴大補助方案上路，人工生殖需求看漲，奎克在今日登場的亞洲生技大會線上展覧會中，以個人化生殖醫學基因檢測為主軸，展出全球第一個微小核糖核酸 （microRNA）用在提高試管嬰兒成功率的新型基因檢測，受到許多關心不孕症民眾及醫療人員矚目。

奎克生技事業長楊博鈞表示，在晚婚、不婚及少子化趨勢下，新生嬰兒數目持續下滑，試管嬰兒已成為不孕症的重要救星，政府在此時推出擴大補助方案，對許多期待生育的夫婦是很大的鼓舞，相信對未來台灣人口結構的改善，也會很有助益。

楊博鈞表示，以微小核糖核酸作為分子標記使用在生殖醫學檢測，是一項領先全球的嶄新技術，也是精準醫學的新應用。他指出，台灣人工生殖醫學在國際上有很好的評價，奎克生技也希望以最新的生物科技全力加碼，和醫學界強強聯手、再創佳績，也為年輕一代帶來更多希望。

奎克生技表示，這次展出的檢測「蜜瑞納」(MIRA®)，是新一代的子宮內膜容受性檢測，由於微小核糖核酸具有調控基因表現的功能，因此可以從其標記群的表現狀況，判斷子宮容受胚胎最合適的時機，進而提高胚胎著床的成功率。奎克已經在醫學專家群指導及合作下，完成多項臨床研究，也在國際頂尖的生殖醫學期刊發表。

目前奎克生技已與國內外超過30家以上醫療院所合作，並規劃在短期內擴大至海外包括歐美和東南亞地區。在亞洲，除了在中國大陸與指標性檢驗實驗室合作，也將在今年第3季，展開與新加坡國立大學醫院進行臨床試驗，預計在明年取得IVD認證。

至於歐洲，奎克已在今年順利取得歐盟CE IVD mark，並和西班牙醫療單位進行產品測試中；美國部分也同時在進行產品測試與FDA認證申請，積極佈局全球市場。

整合生物科技與光電半導體技術，奎克生技團隊專注投入於開發次世代「多基因即時檢測診斷技術」，及其在各種精準醫療檢測應用。除了在生殖醫學檢測外，在此次在線上也展出應用於癌症精準醫療檢測之多項解決方案，包含肺癌用藥監測的MoDEL及運用microRNA 開發基因檢測之共通平台mirSCAN兩項產品，這些檢測也都已與國內大型醫療院所進行合作，期望在臨床精準醫療應用上，提供即時、精準、高成本效益的檢測。