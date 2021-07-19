被聯昌電告涉違證交法 黃育仁：希望讓我說明
東元電機（1504）持股的聯昌電子企業（2431）今天委任律師黃聖棻及律師文大中，向臺灣臺北地方檢察署申告，指前董事長黃育仁等人涉嫌違反證券交易法之「非常規交易罪」等罪嫌，並請求檢察官儘速發動偵查，維護股東及投資大眾之權益。
聯昌公司指出，黃育仁從2011年6月起至2021年3月間擔任聯昌公司董事長，依據目前查得資訊，合理懷疑黃育仁在擔任董事長期間，藉由簽署疑似虛假服務合約、佣金合約等方式，將高達約新台幣1.5億元以上之款項匯往國外特定第三人之帳戶內，但聯昌公司卻查無具體交易履約事實及資料，包括其中服務合約的首年匯款即超過百萬美元，但當年度卻連最基本的發票憑證都沒有取得；另外黃育仁為白電合約也給付近超過百萬美元，但聯昌公司根本連一張白電產品訂單也沒接到。
黃育仁隨後對媒體表示「希望地檢署快點傳喚我」。他說，自己只是東元派駐聯昌董事會四個法人代表之一，東元不會不知道相關合約，他保證自己與關係人都沒有獲得不法利益，希望檢察官盡快找他，讓他好好說明。
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