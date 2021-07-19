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和逸飯店推訂閱制服務 4城市自選入住3晚5,399元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
和逸飯店推出「訂閱制住房專案」。(照片提供:和逸飯店)
和逸飯店推出「訂閱制住房專案」。(照片提供:和逸飯店)

國泰飯店觀光事業以結合工作、生活、出遊三方位居住體驗為出發點，攜手旗下和逸飯店‧台北民生館、台南西門館、高雄中山館和COZZI Blu和逸飯店‧桃園館全台4間飯店，推出「訂閱制住房專案」，提供旅客30天內自由選住3日5,399元 、 住5日7,999元或住7日9,999元等三種訂閱方案，可雙人入住、附飯店精緻早餐和免費升等，再享30天內不限次數免費使用飯店THE Lounge空間。

和逸飯店「訂閱制」為旅客開啟極大化彈性與超值感受，無論入住天數、跨城市需求、服務範疇和多元使用目的等，皆一次滿足，2021年8月31日前可預訂體驗。

和逸飯店採用國外商業服務模式「訂閱制住房專案」，讓旅客可依需求自由訂閱三種入住方案。包括3日5,399元、5日7,999元、7日9,999元，適用於和逸飯店‧台北民生館、台南西門館、高雄中山館及COZZI Blu桃園館全台4間飯店據點，平均每房每晚最低不到1,500元。

自訂閱起30天內，不限平假日，可選擇連續入住同一家飯店、跨館入住、或分別於不同天入住，不僅享有超值房價，使用上更具彈性，即日起至2021年8月31日接受預訂，2021年9月30日前皆可入住。且房價皆已含服務費和稅金。

以訂閱3日5,399元方案為例，旅客會獲得專屬「訂閱制護照」，憑護照預定入住第一家飯店後，再依個人出遊計畫、天數和到訪城市，30天內彈性規劃入住第二晚和第三晚（專案使用期限至2021年9月30日止）。訂閱制除提供雙人入住、享用飯店精緻早餐外，若訂閱5日和7日方案可再免費升等房型，單晚最高可享價值約8,800元的雙人房。除了入住服務，訂閱者本人另享30天內不限次數、每日8小時內免費使用和逸飯店內舒適的THE Lounge公共空間與服務。

和逸飯店「訂閱制住房專案」並結合AMAZZING CLUB會員服務，強化現有25萬飯店會員專屬禮遇，凡會員訂閱期間均享餐飲折扣和點數累積，無論身在台北、桃園、台南或高雄，在不同都市間，都能充分體驗和逸飯店為顧客打造的相同尊榮服務。

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