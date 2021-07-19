快訊

台中大坑步道2民眾遭雷擊 消防搶救畫面曝光

高端疫苗宣布取得EUA　國產疫苗問市

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

根據衛福部7月19日新聞公告，高端新冠肺炎疫苗已順利取得新冠肺炎疫苗專案製造核准 (EUA)。

高端（6547）表示，經食藥署召集的專家會議審查及討論，高端新冠肺炎疫苗達到「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且安全性數據顯示無重大安全疑慮：

1.高端疫苗組與AZ疫苗組之原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值(geometric mean titer ratio, GMTR)的95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。

2.高端疫苗組的血清反應比率(sero-response rate)的95%信賴區間下限為95.5%，遠大於標準要求50%。

專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年檢送國內外執行疫苗保護效益(effectiveness)報告。

高端將依規定執行相關安全監測，並進行第三期臨床試驗及其他驗證性試驗(如年齡層擴充)，以取得常規藥證及國際認證為目標。

新冠疫苗

延伸閱讀

日本再次冰箱電源鬆脫 福岡縣2160劑疫苗作廢

蔡總統是否打國產疫苗 陳時中：尊重她本人意願

藍批政府掩護國產疫苗 綠駁謠言不攻自破

高端疫苗過EUA八月少量供應 柯文哲嗆：台灣版EUA？

相關新聞

涉掏空1.5億被黃茂雄告 黃育仁：難道邱純枝也是共犯

東元黃茂雄、黃育仁父子之爭持續延燒。東元集團子公司聯昌電子今天（19日）委任黃聖棻律師及文大中律師，向台北地方檢察署申告...

東奧專機上路 TOYOTA號召全民為台灣選手加油

2020東京奧運即將開幕，中華代表隊今(19)日搭乘華航2020東京奧運專案班機前往日本，TOYOTA力挺台灣選手李...

尋找賽車電玩高手 TOYOTA台灣官方賽開放報名

TOYOTA為提升旗下GAZOO Racing（GR）品牌知名度，並推廣e-Motorsports電競賽車，「TOYOT...

Jaguar新世代New Jaguar F-PACE 今日亮相

台灣捷豹路虎(Jaguar Land Rover Taiwan)於今(19)日引「豹」登台，透過網路線上首播正式對外發表...

南非暴動 留意對不銹鋼產業影響

外電傳出南非發生近年來最為嚴重的暴動事件，使南非最大貨櫃港德本（Durban）的運作已告中斷，影響所及，市場法人指出，可...

餐飲龍頭一口氣閉了7家店 王品：即將裝修的有15家

全台持續禁止內用，近來王品（2727）遭爆有多家門市歇業，市場憂心，如果連餐飲龍頭都撐不下去，台灣餐飲業危在旦夕。不過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。