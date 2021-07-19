高端疫苗宣布取得EUA 國產疫苗問市
根據衛福部7月19日新聞公告，高端新冠肺炎疫苗已順利取得新冠肺炎疫苗專案製造核准 (EUA)。
高端（6547）表示，經食藥署召集的專家會議審查及討論，高端新冠肺炎疫苗達到「新冠疫苗專案製造或輸入技術性資料審查基準」要求，且安全性數據顯示無重大安全疑慮：
1.高端疫苗組與AZ疫苗組之原型株活病毒中和抗體幾何平均效價比值(geometric mean titer ratio, GMTR)的95%信賴區間下限為3.4倍，遠大於標準要求0.67倍。
2.高端疫苗組的血清反應比率(sero-response rate)的95%信賴區間下限為95.5%，遠大於標準要求50%。
專案核准製造期間，藥商須每月提供安全性監測報告，並於核准後一年檢送國內外執行疫苗保護效益(effectiveness)報告。
高端將依規定執行相關安全監測，並進行第三期臨床試驗及其他驗證性試驗(如年齡層擴充)，以取得常規藥證及國際認證為目標。
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