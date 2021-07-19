涉掏空1.5億被黃茂雄告 黃育仁：難道邱純枝也是共犯

東元黃茂雄、黃育仁父子之爭持續延燒。東元集團子公司聯昌電子今天（19日）委任黃聖棻律師及文大中律師，向台北地方檢察署申告黃育仁等人涉嫌違反證券交易法「非常規交易罪」、特別背信等罪嫌，以維護股東及投資大眾權益。

聯昌公司指出，依目前查得資訊，合理懷疑黃育仁在2011年6月起至2021年3月間擔任董事長期間，藉由簽署疑似虛假服務合約、佣金合約等方式，將高達1.5億元以上款項匯往國外特定第三人帳戶內，但聯昌公司卻查無具體交易履約事實及資料。包括其中服務合約的首年匯款即超過百萬美元，但當年度卻連最基本的發票憑證都沒有取得；另外黃育仁為白電合約也給付近超過百萬美元，但聯昌根本連一張白電產品訂單也沒接到。

黃育仁則發布新聞稿反擊。他指出，聯昌主要客戶來自韓國，因此會與韓國廠商簽訂代理、銷售及業務推廣等合約，且該等合約均係延續數年以上，實屬正常業務經營產生之合約，並無任何涉及掏空背信之問題，更沒有一毛錢進到他私人口袋，倘若真有任何掏空背信之情，何以數年後之現在，正值東元經營權紛紛之際才提告？顯然是子虛烏有之不實指控！

他也說，他在聯昌只是東元公司的法人代表，東元公司尚指派董事長邱純枝、總經理連昭志等人擔任聯昌董事，故對於聯昌會與韓國廠商簽訂代理、銷售及業務推廣等合約，且該等合約均係延續數年以上之情事，「渠等均一清二楚，如果本人有任何涉及掏空背信之問題，渠等豈非也是共犯？」

黃育仁最後也向父親黃茂雄喊話說，此次東元公司經營權之爭，是理念之爭，對於不同的聲音，公司派都用抹黑、栽贓嫁禍的方式來迫使股東噤聲，「受人敬重的黃會長（黃茂雄），也是我尊敬的父親，您不是才說過：『選舉是一時的，家人是永遠的人生伴侶，也是愛和關懷的原動力，希望一切紛擾能盡快歸於平靜』，難道您忘了嗎？」