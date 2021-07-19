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Jaguar新世代New Jaguar F-PACE 今日亮相

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
NEW JAGUAR F-PACE正式登台。台灣捷豹路虎提供
NEW JAGUAR F-PACE正式登台。台灣捷豹路虎提供

台灣捷豹路虎(Jaguar Land Rover Taiwan)於今(19)日引「豹」登台，透過網路線上首播正式對外發表新世代New Jaguar F-PAC。首批限量導入F-PACE P250 S與F-PACE P250 R-Dynamic S兩種車型編成，售價分別為新台幣278萬與299萬元起。

隨著疫情許多人無法自由出國，把出國預算拿來換車成為首選，不少人也都想換一台夢想房車，搶攻進口車市場商機，New Jaguar F-PACE嶄新的外型與全新設計的中控台介面，透著英倫美學意象與典雅舒適的奢華氛圍。R-Dynamic車型全面升級標配黑色外觀套件與前、後燈組升級搭載動態方向指示燈，展現強烈運動氣息。

雙車型統一搭載 2.0L Ingenium直列4缸渦輪增壓汽油引擎，最大動力達250PS與365Nm，最高極速可達217km/h。承襲Jaguar尖端鋁合金車身結構技術與F-TYPE的底盤結構，完美呈現Jaguar迷人的駕馭樂趣。

面對極端的用路環境，New Jaguar F-PACE全車系搭載ASPC全地面行進控制系統，開啟後駕駛人僅需控制車輛方向，車輛將自動提供低速巡航功能，維持最佳牽引力穩定通過路面。更可進階選配AdSR全地面反應系統，進一步支援識別即時路況，適當調整引擎與煞車的設定，充分準備征服困難路面。

針對追求極致駕馭體驗的車主，New Jaguar F-PACE亦可選配Configurable Dynamics跑車化個人設定與Adaptive Dynamics主動動態控制系統，前者能針對油門反應、轉向與換檔時機進行舒適與賽道兩種模式的調整；後者系統將透過每秒高達500次駕駛動作分析，更進一步控制電子懸吊系統及時平衡車輛動態穩定性，實現New Jaguar F-PACE在操控、舒適與個人化之間不同個性，滿足駕駛日常用車的各種需求。

台灣捷豹路虎正式發表新世代New Jaguar F-PACE， 首批限量導入F-PACE P250 S與F-PACE P250 R-Dynamic S兩種車型。台灣捷豹路虎提供
台灣捷豹路虎正式發表新世代New Jaguar F-PACE， 首批限量導入F-PACE P250 S與F-PACE P250 R-Dynamic S兩種車型。台灣捷豹路虎提供

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