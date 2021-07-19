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南非暴動 留意對不銹鋼產業影響

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導

外電傳出南非發生近年來最為嚴重的暴動事件，使南非最大貨櫃港德本（Durban）的運作已告中斷，影響所及，市場法人指出，可能將使不銹鋼重要原料之一的鉻，供應中斷，並帶動今（19）日鋼鐵族群股價大漲。

南非占全球鉻供應量高達四成，法人機構指出，觀察重點，將在於暴動造成的供應中斷是否只是短期效應，且在生產設備目前沒被破壞的狀況下，能否在暴動結束後，鉻的供應可以快速恢復。

外電指出，目前南非的暴動已漸受到控制，認為南非暴動對鉻價格的影響只是短期且低，鉻價未來主要仍受到全球經濟復甦及新冠肺炎疫情狀況影響為主。

分析師表示，鉻占不銹鋼原料成本約二成，低於鎳，雖然南非占全球鉻供應量高達四成，但若暴動造成的供應中斷只是短期效應，在生產設備沒被破壞的狀況下，只要暴動結束鉻的供應就可快速恢復，南非暴動對鉻價的影響只是短期。

此外，不銹鋼產業隨著新冠肺炎疫情逐漸受控，預期不銹鋼需求量未來可穩定成長。目前國際鎳價維持在18,000美元以上的高檔水準，短期可能呈現盤整，待未來歐美確實解封後，帶動終端商品銷售量大增，較可能帶動原料價格再一步上漲。

南非 不銹鋼

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