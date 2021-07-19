餐飲龍頭一口氣閉了7家店 王品：即將裝修的有15家

全台持續禁止內用，近來王品（2727）遭爆有多家門市歇業，市場憂心，如果連餐飲龍頭都撐不下去，台灣餐飲業危在旦夕。不過，對此，王品回應，王品雖然自6月中旬到7月底要閉店7家，但同時展店6家，面對疫情期間的策略就是「汰弱留強、加速發展」，目前通過集團內部開發決策會議、即將開工裝修的店面有15家。

王品表示，過去幾年，集團始終看好台灣經濟發展，秉持「品牌為先」的經營理念，自2020年新冠疫情爆發，餐飲商圈、營業型態都出現新的變化，不少一級商圈釋出好點位，王品也把握時機，加速展店，2021年1-4月新開6店；5-7月也新開6店，和牛涮、聚都按照原訂規劃到南部拓點。目前通過集團內部開發決策會議、即將開工裝修的店面有15家。

王品表示，品牌經營需要長久、持續不斷努力。聚焦資源、適度調整品牌和門店規模，才能符合消費者的需求，帶來更大的商機。相信台灣可以控制疫情、早日降級解封、開放餐廳內用、民眾也可以早日回到正常生活，集團內部也會努力做好準備，重啟成長新局面。