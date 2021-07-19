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緊鄰六輕的濁水溪河口 將開發千餘公頃生態創生園區

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
濁水溪出海口紅樹林的腹地愈來愈大，孕育成生態天堂。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口紅樹林的腹地愈來愈大，孕育成生態天堂。記者蔡維斌／攝影

濁水溪出海口生態豐碩，今年調查黑面琵鷺超過300隻以上，其他稀珍野鳥數量不斷增加，甚至還出現石虎踪跡，引起野生保育團體重視，透過立委蘇治芬積極爭取國土綠網和生態創生計畫，獲四河局與林務局大力支持，預計在河口1400公頃河床浮覆地開發國內最大的河口生態創生園區，與相鄰的國內最大六輕石化，併列成工業與生態的兩大指標園區。

麥寮鄉代也是麥寮生態保育志工協會召集人吳明宜今天說，兩年多前，行政院為降低濁水溪沙塵危害，展開河床定沙治理工程，意外發現廣大的河口隱藏著豐富的生態，除了黑面琵鷺數量愈來愈多，更有不少大冠鷲、燕鴴、黑翅鳶等，甚至出現世界瀕危物種的東方白鸛，除了眾多野鳥，去年還出現石虎踪跡。

吳明宜說，去年發生長達近一個月的河床大火，燒盡了野鳥棲地，引起生態人士重視，在各地野鳥協會協助下，河口生態逐漸復甦，群鳥棲聚，紅樹林孕育的沼地招潮蟹等生物更是生生不息，國際黑面琵鷺協會也調查今年初河口黑面琵鷺數量已超過300隻，生態豐富，地方保育生態聲浪漸高，引起中央重視。

立委蘇治芬和地方積極奔走，獲林務局和主管濁水溪的水利署第四河川局支持，最近相繼將以國土綠網計畫及濁水溪出海口生態保育創生園區計畫，利用河口廣達1400公頃範圍，開發為國內最大的河口生態創生園區，維繫河口生態永續生存。

蘇治芬指出，未來除河口通道或賞鳥區的整體環境規畫，包括生態池、裝置藝術、堤防立牆等，將以東方白鸛為主題，也採低度開發維持河口原有棲地原貌，這座別具規模的河口生態園區將指日可待，與相鄰的六輕石化大廠，將成為工業與生態的指標園區，象徵經濟與生態共存意義。

吳明宜也指出，生態創生園區也獲國發會支持，將來朝綠能低碳發展，想進入園區欣賞美麗的河海夕陽與生態，將以電動車代步。

濁水溪出海口紅樹林的腹地愈來愈大，孕育成生態天堂。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口紅樹林的腹地愈來愈大，孕育成生態天堂。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口生態腹地愈來愈大，吸引黑面琵鷺等珍貴野鳥來棲息，孕育成生態天堂。圖／吳明宜提供
濁水溪出海口生態腹地愈來愈大，吸引黑面琵鷺等珍貴野鳥來棲息，孕育成生態天堂。圖／吳明宜提供
濁水溪出海口生態腹地愈來愈大，吸引大批黑面琵鷺等珍貴野鳥來棲息，孕育成生態天堂。圖／吳明宜提供
濁水溪出海口生態腹地愈來愈大，吸引大批黑面琵鷺等珍貴野鳥來棲息，孕育成生態天堂。圖／吳明宜提供
濁水溪出海口生態腹地愈來愈大，吸引大批珍貴野鳥來棲息，孕育成生態天堂，也吸引不少愛鳥人士來賞鳥。圖／吳明宜提供
濁水溪出海口生態腹地愈來愈大，吸引大批珍貴野鳥來棲息，孕育成生態天堂，也吸引不少愛鳥人士來賞鳥。圖／吳明宜提供
濁水溪出海口生態腹地愈來愈大，吸引大批珍貴野鳥來棲息，孕育成生態天堂。圖／吳明宜提供
濁水溪出海口生態腹地愈來愈大，吸引大批珍貴野鳥來棲息，孕育成生態天堂。圖／吳明宜提供
濁水溪出海口紅樹林的腹地愈來愈大，孕育成生態天堂。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口紅樹林的腹地愈來愈大，孕育成生態天堂。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口生態腹地愈來愈大，吸引大批黑面琵鷺等珍貴野鳥來棲息，孕育成生態天堂。圖／吳明宜提供
濁水溪出海口生態腹地愈來愈大，吸引大批黑面琵鷺等珍貴野鳥來棲息，孕育成生態天堂。圖／吳明宜提供

生態保育 黑面琵鷺 蘇治芬

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