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東森購物H1營收、獲利 雙創歷史同期新高

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
東森購物旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，自疫情爆發以來，生鮮蔬果類訂單暴增，5、6月業績大幅成長。東森購物／提供
東森購物旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，自疫情爆發以來，生鮮蔬果類訂單暴增，5、6月業績大幅成長。東森購物／提供

東森（2614）轉投資東森購物今（19）日公布今年上半年營收，包含草莓網、熊媽媽買菜網，達137.4億元，年增20%，獲利8.6億，年增47%，每股稅後純益 (EPS) 8.44元，皆創歷史同期新高。

東森持股東森購物25.87%，因對該公司無控制力，是依照持股比例認列獲利。

東森購物今年6月營收達23.6億元，年增率21%，獲利1.76億元，年增率達55%，其中網路購物營收占48%，電視購物占36%。

東森購物表示，因疫情持續三級警戒，宅經濟發燒，民眾線上購買需求大增；其中，網路業績6月營收9.8億，年增率76%，今年上半年累計營收49億元，年增率55%。

東森購物旗下的熊媽媽買菜網，受惠於民眾居家防疫對蔬果、魚肉類的需求，年成長率達90%。

今年上半年電商業績逆勢上揚，從農曆春節、三八婦女節到618年中慶，5、6月份更因防疫帶動宅經濟發燒，今年上半年東森購物網整體會員消費人次成長13%，會員平均消費金額為4728元，年成長39%，網路購物消費力大增，其中36%的忠誠會員，每月平均消費金額更高達2萬元以上。

東森購物旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，自疫情爆發以來，生鮮蔬果類訂單暴增，5、6月業績大幅成長。

目前雙北地區累積達30萬名會員，觀察消費者需求，而6月份熊媽媽買菜網熱銷前5名，除了各式蔬菜銷量仍維持第一，其次大成舞賀家洗選蛋、愛文芒果、厚切鮭魚片、宅安心產地直送蔬菜箱都是受消費者喜愛的商品。

營收

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