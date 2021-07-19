清大教授創捷絡生技 3D數位影像AI平台獲7千萬投資

由兩位清華大學老師創立的捷絡生技，聚焦打造全球首創3D數位病理影像暨AI分析平台，今（19）日宣布Pre-A輪募資以新7,000萬元超額達標，並獲得生物科技、電子資訊、光學設備及金融機構多家上市櫃策略投資人的支持挹注。

捷絡生技執行長林彥穎表示，此次募資順利完成，除了歸功於技術創新之外，公司成立初期就以上櫃公司標準建構經營管理制度，強化財會分離與內控內稽制度，也令投資者信心倍增。新資金將用於竹北生醫園區內打造全球第一的3D數位病理檢驗實驗室。

捷絡生技是由兩位清華大學教師，清大腦科中心的林彥穎、與清大分生所張大慈共同創立，兩人放棄教職，在清大首次執行科技部價創計畫後，成功孕育創立捷絡生技。

捷絡成功研發的3D數位病理影像暨AI分析平台，整合病理組織處理、高速顯微影像掃描及AI輔助分析等創新專利技術，正跟台北榮總、林口長庚、台大醫院、台北馬偕、北醫、高醫、奇美合作臨床驗證，目前已能提供醫師用電腦AI智慧分析比較檢體3D特性，看到多100倍的組織細節，輔助病理醫師做出更好的臨床決策，成為尖端的精準癌症診斷及治療利器。

林彥穎表示，捷絡自成立兩年以來，已有監控藥物傳輸相關的成果刊登於科學期刊報導，今年也受邀在世界最大的臨床病理年會（USCAP2021）、美國臨床癌症研究年會（AACR2021）發表3D病理優勢。其中跟台北榮總病理部周德盈主任合作的「3D腫瘤免疫標記影像系統」能完整呈現病理組織的3D細節，清楚看見並分析腫瘤細胞型態和多項腫瘤生物標記（Biomarker）立體分布，引起相當大的迴響。預期可應用在藥物穿透性、早期前列腺癌病變診斷、篩選適合PD-L1標靶藥物的肺癌病人、分析腫瘤微環境等方向。

捷絡策略長張大慈表示，儘管這兩年新冠肺炎疫情嚴峻，捷絡生技團隊仍全力衝刺發展商業化的產品，已獲得多家醫學中心、研究機構及生技公司人員採用。創業團隊並獲得經濟部中小企業處先進產業策略性落實計畫、生醫商品化中心、科技部國研院科政中心、台灣科技新創基地、教育部生醫產業與新農業創新創業人才培育計畫、清大產學營運總中心等單位對於經營管理、行銷推廣及高階人才培訓等方面之輔導，才能讓團隊無後顧之憂，專注於產品開發加速成長。

展望未來，捷絡生技將進一步取得LDTS實驗室認證，提供醫療級的臨床檢驗產品與服務，擬切入10億美元標靶檢驗市場商機。公司團隊相信，未來3D病理診斷會成為晚期癌症精準制定治療方案的超級技術，捷絡生技致力要用最先進的技術搶救最危急的病人。