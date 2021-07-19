疫苗開打！三陽捐贈輪椅助苗栗長輩安心施打

隨著疫苗數量陸續增加，中央疫情指揮中心開放讓更多民眾預約接種。三陽工業（2206）董事長吳清源表示，目前仍處於新冠肺炎三級警戒期，必需減少人與人的接觸，民眾對於進入醫療院所及借用輪椅備感壓力，若是有完整消毒的全新輪椅可以使用，就能讓民眾更安心。

隨著疫苗數量陸續增加，中央疫情指揮中心開放讓更多民眾預約接種。行動不便的民眾及長輩到醫療院所施打疫苗時，需要使用輪椅，但擔心共用輪椅增加染疫風險。為了減輕民眾外出至醫療院所的心理壓力、免除自備輪椅的不便、加強至醫院施打疫苗意願，三陽工業偕同社團法人親慈慈善會、永青國際同濟會共同捐贈38台輪椅予衛生福利部苗栗醫院。

吳清源特別關心兒童教育，除了開辦員工幼兒園，也安排贈送兒童用醫療用品予苗栗縣幼安教養院，由院長林勤妹代表受贈。其中三台兒童輪椅、洗澡椅及特別為了幼安教養院的院童訂製的早療型站立架與早療型成長擺位椅，特殊造型吸引眾人目光。院長林勤妹向大家說明「腦性麻痺的孩子長期坐輪椅，腳部懸空無力，輔具可以讓孩子的腳接觸到地面，鍛練全身肌肉協調，讓孩子能夠慢慢站立，感受到腳的功能」。