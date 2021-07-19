東森小金雞發威 旗下東森購物上半年EPS 8.44元

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物今（19）日公布6月份合併營收達23.6億元，年增率21%，獲利1.76億元，年增率達55%，累計今年上半年合併營收（含草莓網、熊媽媽買菜網）達137.4億元，年增率20%，上半年獲利8.6億，每股稅後純益 (EPS) 8.44元，較去年成長達47%。包括6月及上半年業績都同步創歷史同期新高。

東森近期股價頻頻向下修正，從7月13日盤中股價來到71.3元，寫下波段新高後，即出現連續重挫回檔，近3個交易日跌幅達27%，今日早盤一度重挫8%，不過，逢低買盤進場推升，股價翻紅後勁揚。

東森購物表示，由於疫情持續三級警戒，宅經濟發燒，民眾線上購買需求大增，東森購物的網路業績6月營收9.8億，年增率76%， 1-6月累計營收49 億，年增率55%；東森購物旗下的熊媽媽買菜網，受惠於民眾居家防疫對蔬果、魚肉類的需求，較5月業績成長23%，年成長率更高達90%。

東森購物表示，今年上半年電商業績逆勢上揚，從農曆春節、三八婦女節到618年中慶，5、6月份更因防疫帶動線上消費，宅經濟發燒，今年上半年東森購物網整體會員消費人次成長13%，會員平均消費金額為4,728元，年成長39%，網路購物消費力大增，其中36%的忠誠會員，每月平均消費金額更高達2萬元以上。

另外，東森購物旗下生鮮電商「熊媽媽買菜網」主打新鮮蔬果，自疫情爆發以來，生鮮蔬果類訂單暴增，5、6月業績大幅成長，目前雙北地區累積達30萬名會員，觀察消費者需求，而6月份熊媽媽買菜網熱銷前五名，除了各式蔬菜銷量仍維持第一，其次大成舞賀家洗選蛋、愛文芒果、厚切鮭魚片、宅安心產地直送蔬菜箱都是受消費者喜愛的商品。