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配合防疫要求 豐泰越南4個廠區暫時停工至7月23日

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
豐泰董事長王建弘（本報系資料庫）
豐泰董事長王建弘（本報系資料庫）

越南疫情持續升溫，豐泰（9910）今(19)日公告，由於當地政府宣布自7月17日凌晨零時起封鎖同奈（Ho Nai）和邊和（Bac Son）地區，因此影響部分職工無法到廠上班，旗下位於越南區的DV、DP、DO、DVM共計四個廠暫時停工至7月23日。

越南近期疫情持續增溫，政府防疫措持續升級，除了豐泰宣布停工外，另外兩家製鞋大廠寶成（9904）、志強-KY（6768）稍早也已宣布停工。

寶成旗下裕元位於越南胡志明市的寶元鞋廠因配合當地政府防疫要求及員工健康安全考量，該廠區自7月14日至7月23日暫停營運。

寶成表示，除積極做好防疫工作及配合當地政府防疫規範，並保持最大彈性調整因應，此事件並未對公司營運造成重大影響。

志強位於越南的志寧廠也自17日起至30日停工14天，並進行全廠全面清潔消毒作業，加強防疫作為。公司說，第3季為產業傳統淡季，將藉由調整訂單生產排程以降低影響，評估此事件並未對財務及業務造成重大影響。

而鈺齊-KY（9802）位於越南興安省美豪縣廠區，6月底有一名員工受同住家屬感染而確診，該廠區員工被要求全員居家隔離，在無人再確診及提高各種防疫管制措施下，7月12日已接獲當地政府通知恢復正常營運。

越南 寶成

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