77天搞定！台南登房屋銷售王 台中沒想像好賣

今年上半年房市交易旺，住商機構統計旗下加盟店上半年成交物件待售天數發現，全國成交物件平均待售約95天，為房地合一上路以來最短天數，六都中，台南市賣最快，以平均77天榮登銷售王。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，上半年交易熱潮雖因疫情戛然而止，但先前趕房地合一輕稅的交易湧現，加上熱錢挹注，縮短買賣雙方的議價期間。

根據住商機構統計，2016年以來，一直到2019年，全台上半年銷售天數都在100天以上，2020年降至99天，今年上半年進一步下降至95天，創房地合一上路以來最短天數。

今年上半年，六都銷售天數最短為台南市跟新北市，台南市平均售屋天數約77天，新北市約89天是第二快的都會區，高雄市銷售天數91天位居第三，桃園市92天，台中市109天，台北市售屋費時最久，平均需要125天。

郎美囡分析，台南、新北房價門檻相對鄰近都會區低，近年受惠企業設廠、擴建，以及重劃區議題，吸引不少投資型買方進駐，上半年趕在房地合一2.0上路前出脫手上不動產，加上市場利率低，資金動能強，買賣雙方的議價磨合期縮短，因此銷售天數也創低點。

至於台北市，房屋單價、總價偏高，雖然台商及資金回流有助於去化高總價房屋，不過這類型物件的買方觀望期長，且台北市以外的區域選擇多元，買方多方比較的思維下，拉長了下決定的時間。

另外，台中雖然近年房市題材多，交易熱，但因房價漲幅大，且推案量居高不下，今年上半年平均售屋天數達109天，僅次於台北市，沒有想像那麼好賣。