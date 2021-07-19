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越南疫情嚴峻 豐泰及慶豐富越南廠停工

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
豐泰董事長王建弘（本報系資料庫）
豐泰董事長王建弘（本報系資料庫）

越南新冠肺炎疫情嚴峻，豐泰（9910）及慶豐富（9935）公告表示，集團越南子公司部分工廠將暫時停工。

發布重訊表示，集團越南區部分工廠暫時停工至7月23日，豐泰表示，集團在越南的子公司有：Dona Victor Footwear Co., Ltd.(DV)、Dona Pacific (Vietnam) Co., Ltd.(DP)、Vietnam Dona Orient Co., Ltd.(DO)、Dona Victor Molds Mfg Co., Ltd.(DVM)，豐泰對DV、DP、DO、DVM的綜合持股比率分別為92.13%、92%、100%、93%。

豐泰說，因應越南政府公告自7月17日凌晨00:00封鎖Ho Nai 和 Bac Son 地區，致影響部分職工無法到廠上班，集團越南區工廠DV、DP、DO、DVM暫時停工至7月23日。

慶豐富代子公司越南明洋責任有限公司公告，因應新冠肺炎疫情影響，配合當地政府防疫政策，暫訂7月19日至8月2日自主停工。

慶豐富說，停工期間將仍持續出貨，並視需求彈性調整集團不同區域之產能。越南平陽省濱吉縣政府為防止新冠肺炎疫情擴散，來函要求轄內企業及 工廠暫停商業及生產活動，直至通過『就地生產、就地吃飯、就地休息』三就原則審查後，始能重新進行生產活動，越南子公司明洋配合政策，預計7月19日至8月2日暫時自主停工。

越南 豐泰

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