越南疫情嚴峻 豐泰及慶豐富越南廠停工

越南新冠肺炎疫情嚴峻,豐泰(9910)及慶豐富(9935)公告表示,集團越南子公司部分工廠將暫時停工。

發布重訊表示,集團越南區部分工廠暫時停工至7月23日,豐泰表示,集團在越南的子公司有:Dona Victor Footwear Co., Ltd.(DV)、Dona Pacific (Vietnam) Co., Ltd.(DP)、Vietnam Dona Orient Co., Ltd.(DO)、Dona Victor Molds Mfg Co., Ltd.(DVM),豐泰對DV、DP、DO、DVM的綜合持股比率分別為92.13%、92%、100%、93%。

豐泰說,因應越南政府公告自7月17日凌晨00:00封鎖Ho Nai 和 Bac Son 地區,致影響部分職工無法到廠上班,集團越南區工廠DV、DP、DO、DVM暫時停工至7月23日。

慶豐富代子公司越南明洋責任有限公司公告,因應新冠肺炎疫情影響,配合當地政府防疫政策,暫訂7月19日至8月2日自主停工。

慶豐富說,停工期間將仍持續出貨,並視需求彈性調整集團不同區域之產能。越南平陽省濱吉縣政府為防止新冠肺炎疫情擴散,來函要求轄內企業及 工廠暫停商業及生產活動,直至通過『就地生產、就地吃飯、就地休息』三就原則審查後,始能重新進行生產活動,越南子公司明洋配合政策,預計7月19日至8月2日暫時自主停工。