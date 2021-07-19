柯文哲透露 擬舉債80億元買第三劑疫苗　

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

台北市長柯文哲17日接受電視台專訪，節目於今（18）日晚間播出。對於台北市是否要自購新冠肺炎疫苗，柯文哲在節目中透露，面對Delta變種病毒，北市府預估將舉債80億元，要自購第三劑mRNA疫苗。

台北市政府今日未舉辦防疫因應記者會，也未替柯文哲安排相關公開行程。北市府傍晚臨時發出採訪通知，表示柯文哲17日接受東森新聞台《台灣啟示錄》專訪，並於今晚9時播出。

柯文哲接受專訪時，被主持人頻頻問及是否要自購疫苗。柯在專訪中透露北市府有自購疫苗打算，並表示（台北市政府）算過了，因為買第三劑（疫苗），就是為了要對付變種病毒。

柯文哲表示，為對付變種病毒，就要買貴的（疫苗），要以施打兩劑做底，買第三季疫苗，就是為了未來要對付Delta變種病毒。副市長黃珊珊補充，市府抓40億、80億元，就算舉債，也都要幫市民買疫苗。

柯文哲也在旁感歎道「要舉債，台北市終於要舉債了！」黃珊珊接著說，台北市先準備好，買得到、買不到（疫苗）還不知道，「但這就是首都的態度」。

台北市政府發言人陳智菡事後補充說明，黃珊珊於專訪中提及的80億元，有40億元做為紓困，買疫苗部分算在另外40億元內，並以人口數進行計算，不過目前僅是審慎考慮階段，還在做討論當中。

不過，蔡總統曾於12日公開表示，將持續爭取更多疫苗，並透露政府已展開下一批疫苗洽購工作，預計在明、後年各追加購買1,500萬劑Moderna次世代疫苗，以因應往後可能需求。

根據疾病管制署公開資料指出，目前國際各廠牌主要新冠肺炎疫苗中，種類屬於mRNA者，有莫德納（Moderna）、輝瑞／BNT疫苗兩種。

疫苗 柯文哲

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