台船第二代潛舉式甲板重貨載運輪 可在北極冰區航行

台灣國際造船公司今天在3號碼頭舉行6萬5000載重噸級潛舉式甲板重貨載運輪「GPO EMERALD」命名。典禮由台船公司董事長鄭文隆與GPO集團執行長蔡文星主持，GPO集團營運長蔡雯婷為此輪命名及擲瓶。台船設計的第二代潛舉式甲板重貨載運輪，甚至可於北極冰區航行，提供船東更多營運路線的選擇。

台船表示，這次命名的是GPO集團所訂造系列船中的第四艘，第一艘－GPO Grace於2018年登上英國皇家造船工程師學會RINA雜誌封面，2019年榮獲台灣精品獎的金質獎；第二艘－GPO Amethyst （紫晶號）也在2019年，由國家地理頻道遠道來台將其建造過程拍攝成專題節目－「工程大驚奇－終極貨船」。

台船公司第一代潛舉式甲板重貨載運輪於1999年及2000年完成建造，船名分別為Black Marlin及Blue Marlin，簽約當時是世界上最大型的潛舉式甲板重貨載運輪。載運過的貨物包含自升式鑽井平台、海基X波段雷達、重達6萬噸的石油平台，以及整座天然氣精煉廠等超大型貨物，甚至曾一次載運過18艘江輪。

台船表示，第二代的GPO EMERALD不僅加大尺寸，更將第一代的柴油主機設計改為電力推進，除了減少對環境的影響外，還將第一代船艉後方煙囪兼浮力塔改造為可移動式浮力塔，讓貨物裝載更具彈性。不僅是鑽油平台，從離岸風電的發動機、潛水艇到軍艦，甚至是液化天然氣接收站等大型模組都能裝載。

針對台船第二代潛舉式甲板重貨載運輪曝光 未來可望在北極航行裝卸貨物的特殊需求，台船公司新增動態定位系統，即使是在無法下錨的深海海域也可以精準定位。考量裝卸及航行時的安全需求，第二代潛舉式甲板重貨載運輪採用備用動力系統，使左右兩舷各為獨立的動力系統。當其中一側失效時，仍有另一側可維持6節航速達72小時，爭取救援時間。並以失效模式效益分析來模擬各種推進設備失效後對船舶運行的影響，可事先研擬因應對策。